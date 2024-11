Thorsten und Nico Legat über ihr schwieriges Verhältnis

Am Donnerstag, dem 7. November, startet die dritte Staffel von Das große Promi-Büßen auf Joyn. Für besondere Spannung sorgt diesmal ein explosives Vater-Sohn-Gespann: Thorsten Legat (56) und sein Sohn Nico (26) wagen gemeinsam den Schritt in die Show. Nach früheren öffentlichen Auseinandersetzungen wollen der Ex-Fußballspieler und sein Sohn nun zusammen ihre Fehler aufarbeiten und sich den Herausforderungen stellen, die Moderatorin Olivia Jones (54) für sie vorbereitet hat. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, ob die beiden ihre Differenzen überwinden können. Im Interview mit Spot On News gaben Nico und Thorsten, die vor Kurzem noch strahlend an einem Tisch zusammen saßen, bereits einen Einblick in ihr aktuelles Verhältnis zueinander.

Aufgrund des auffälligen Verhaltens seines Sohnes im TV hatte Thorsten sich kurzfristig öffentlich von ihm distanziert und bereut dies aus heutiger Sicht auch nicht. Auf die Frage, wie es für ihn war, von seinem Vater Sätze zu hören wie "Er benimmt sich unter aller Sau!", antwortet Nico: "Das war schmerzhaft, es lässt sich aber leider nicht mehr ändern. Daher hieß es ja auch Buße tun." Als die beiden gefragt werden, wie ihr Verhältnis denn heute sei, betont Nico, dass bereits einiges geklärt werden konnte und sie weiterhin Fortschritte machen. Sein Vater sieht das Ganze noch etwas skeptisch: "Wir sind schließlich eine Familie. Dennoch haben wir nach wie vor ein angespanntes Verhältnis."

Die Teilnahme von Thorsten und Nico Legat an der Show birgt Brisanz, denn das Vater-Sohn-Verhältnis galt in der Vergangenheit schon als angespannt. Es gab öffentliche Meinungsverschiedenheiten, die die Beziehung zueinander belasteten. Beide Männer gehen unterschiedlich mit Kritik um, was im Vorfeld der Sendung zu einigen Reibereien führte. Während Thorsten das Format als Möglichkeit sieht, seine Vermittlerqualitäten zu zeigen und positive Werte zu transportieren, hat Nico vor allem Respekt davor, mit seinem Vater im Camp zu sein. Trotz der Differenzen liegt beiden daran, einige der Konflikte aufzuklären und ein besseres Verständnis für ihre jeweilige Perspektive zu erlangen.

RTL / Markus Nass Nico und Thorsten Legat

Instagram / nico.legat Thorsten Legat und sein Sohn Nico

