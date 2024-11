Donald Trumps Enkelin tanzt im Privatjet ihres Großvaters

Donald Trump (78) schreckt nicht vor Dekadenz zurück. Und auch seine Enkelin Kai (17) profitiert anscheinend ganz gerne vom Luxusleben ihres Großvaters. Ein Video auf TikTok, in dem sie zusammen mit ihrer Freundin einen Tanz aufführt – inklusive der bekannten Freuden-Moves ihres Opas – geht aktuell viral. Darauf zu sehen sind Kai und ein weiteres Mädchen in engen Jeans und Tops, wie sie im Gang des Flugzeugs stehen und fröhlich vor der Kamera performen.

Donalds Nachwuchs nutzt ihre Auftritte in den sozialen Medien vor allem, um Clips ihres Hobbys zu teilen. Die 17-Jährige ist eine leidenschaftliche Golferin. Neben stolzen Fotos mit ihrem mächtigen Opa Donald zeigt sie aber auch mal im Detail, wie luxuriös sie zusammen mit ihm auf Reisen geht. Bei dem Transportmittel handelt es sich um eine Boeing 757, die der zukünftige Präsident der USA gekauft hat und nach seinen Vorstellungen umbauen ließ. Mit einem klassischen Passagierflugzeug hat die Maschine heute nicht mehr viel zu tun: Neben einer edlen Innenausstattung aus dunklem Holz und weichem Teppichboden befindet sich nun unter anderem ein prachtvolles Schlafzimmer an Bord.

Ob Donald in Zukunft seinen eigenen Jet für berufliche Reisen sogar der Air Force One vorziehen wird? Bereits seit Mitte des 20. Jahrhunderts reisen die aktuellen Präsidenten der Vereinigten Staaten mit einem speziell für sie vorgesehenen Flugzeug. Anfang dieses Monats fand in den USA die Wahl für dieses wichtige Amt statt. Nachdem sich der Republikaner die Mehrheit in den Swing States sichern konnte, feierte er am 6. November seinen Sieg gegen die demokratische Kandidatin Kamala Harris (60). Im Januar 2025 wird der 78-Jährige, vier Jahre nach seinem Auszug, erneut ins Weiße Haus einziehen.

Anzeige Anzeige

TikTok / thekaitrumpgolfer Kai Trump (rechts), Enkelin von Donald Trump, mit einer Freundin

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald Trump, ehemaliger US-amerikanischer Präsident

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige