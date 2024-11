Dwayne Johnsons Töchter rocken die Fortsetzung von "Moana"

Dwayne "The Rock" Johnsons (52) Töchter Jasmine und Tiana haben ihren berühmten Vater mächtig stolz gemacht: Die beiden Mädchen haben als Synchronsprecherinnen an der Fortsetzung des Disney-Hits "Moana" mitgewirkt. In einem Video, das ihre Mutter Lauren Hashian (40) auf Instagram teilte, betreten die Schwestern in passenden Kleidern das Aufnahmestudio der Walt Disney Animation Studios und sprechen ihre ersten Zeilen ein. Dabei sitzt Dwayne, der erneut dem Halbgott Maui seine Stimme leiht, hinter ihnen und kommentiert begeistert: "Viel besser als Papa!"

Das Video zeigt die Mädchen, wie sie staunend das Studio erkunden und ein großes Set bewundern, das von der Animationsfilmreihe inspiriert wurde. Während die genauen Details zu ihren Rollen noch nicht bekannt sind, scheinen die animierten Figuren in ihrem Alter zu sein. Lauren schrieb zu dem Beitrag: "Es war der süßeste und lustigste Tag! So aufregend, dass die Kleinen für 'Moana 2' sprechen durften! Heute Abend werden wir zum ersten Mal sehen und hören, wie ihre kleinen Stimmen zum Leben erweckt werden... Wir können unsere Aufregung kaum zügeln."

"Moana 2" spielt drei Jahre nach dem ersten Abenteuer und folgt der mutigen Moana auf einer neuen Reise, um Menschen jenseits der Küsten von Motunui zu finden. Begleitet wird sie erneut von Maui und einer neuen Crew unerwarteter Seefahrer. Dwayne, der neben Jasmine und Tiana auch Vater der 23-jährigen Simone aus einer früheren Beziehung ist, zeigte sich in einem Interview mit Entertainment Tonight begeistert über die Fortsetzung: "Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans den Film sehen. Wir haben wirklich alles gegeben." Für die Johnson-Familie hat "Moana" eine besondere Bedeutung, und nun sind auch die jüngsten Mitglieder Teil des Disney-Universums geworden.

Getty Images Dwayne Johnson und seine Frau Lauren, Oscars 2017

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Tiana

