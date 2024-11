So cool sieht Dwayne Johnson in Real-Life-"Vaiana"-Film aus

Dwayne "The Rock" Johnson (52) arbeitet bereits an seinem nächsten Projekt! Der Hollywoodstar wurde diese Woche am Set für die Real-Life-Verfilmung des Disney-Hits "Vaiana" gesichtet. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, legt Dwayne für seine Rolle des Maui eine echte Verwandlung hin: Er trägt die Haare lang und seinen Oberkörper zieren unzählige Tattoos. Zudem schlüpft der "Red One"-Star in einen Rock aus saftig grünen Palmenblättern und um seinen Hals hängt eine Walknochen-Halskette. Und die Laune am Set am malerischen Strand auf Hawaii schien schon mal gut zu sein – Dwayne präsentierte nämlich sein strahlendes Lächeln.

Das Live-Action-Projekt wird unter der Regie von Thomas Kail inszeniert. Die Fans müssen sich jedoch noch etwas gedulden, bis "Vaiana" als Real-Life-Streifen in die Kinos kommt – genau genommen noch fast anderthalb Jahre. Erst im Juli 2026 soll er in den Kinos anlaufen. Dwayne sieht in dem Film ein persönliches Anliegen, denn er hat samoanische Wurzeln und fühlt sich der Darstellung dieser Kultur besonders verpflichtet. Seine Statements dazu sind voller Stolz und Verbundenheit. "Diese Geschichte ist meine Kultur, und diese Geschichte steht für die Anmut und die kriegerische Stärke unseres Volkes. Ich trage diese Kultur mit Stolz auf meiner Haut und in meiner Seele", erklärte der 52-Jährige in einem früheren Interview.

Dwayne wirkt bereits zum dritten Mal an einer "Vaiana"-Produktion mit. Für den ersten und zweiten Teil des Animationserfolges lieh er der Figur des Maui seine Stimme. Für die aktuellen Dreharbeiten schlüpft er nun ganz wahrhaftig in die Rolle. Das feiert nicht nur der Schauspieler selbst, sondern auch seine Töchter sollen es lieben. "Wir sind so aufgeregt und glücklich, ankündigen zu können, dass eine Live-Action-Neuinterpretation von 'Vaiana' in Arbeit ist. Vaiana, Großmutter Tala, die Musik, der Tanz, Te Fiti, Pua, das Schwein, das Dorf, der wunderschöne, mächtige Ozean und noch einer... wer ist das, Leute? Oh, meine Wenigkeit", verkündete Dwayne zusammen mit seinen Kindern Jasmine und Tiana in einer Videobotschaft, die Variety vorlag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson bei der "Vaiana"-Filmpremiere 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson und Tochter Jasmine

Anzeige Anzeige