Glastonbury-Festival: Robbie Williams wäre gerne Headliner

Robbie Williams (50) hat verraten, dass er als Headliner beim Glastonbury-Festival auftreten würde, wenn die Organisatoren auf ihn zukämen. "Wenn sie mich fragen", sagte der Sänger schlicht bei der Premiere seines Films "Better Man" in London gegenüber Daily Mail. Mit seiner Aussage, dass er bereit wäre, die legendäre Pyramid Stage zu betreten, sorgte Robbie für Aufsehen, denn viele Fans würden ihn gern auf dem Festival im Vereinigten Königreich sehen.

Auf die Frage, warum er bisher noch nicht als Hauptakteur beim Glastonbury-Festival aufgetreten sei, antwortete Robbie: "Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe sie vielleicht verärgert." Im Jahr 1998 war Robbie bereits einmal auf der Pyramid Stage zu sehen. Doch trotz seiner beeindruckenden Karriere scheint eine weitere Einladung zu dem renommierten Festival bisher ausgeblieben zu sein. Stattdessen wurde für das nächste Jahr Rod Stewart (79) als Headliner angekündigt, was die Meinung der Festivalbesucher spaltete.

Abseits der Bühne konzentriert sich Robbie derzeit auf seinen Film "Better Man", der in Deutschland am 2. Januar 2025 in die Kinos kommt. Bei der Premiere in London strahlte er mit seiner Frau Ayda Field (45) auf dem roten Teppich. In dem Film wird seine Lebensgeschichte von Jonno Davies verkörpert, während Robbie selbst als älterer Mann zu sehen sein wird. Der Film beleuchtet die Karriere des britischen Popstars.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, mit seiner Frau Ayda Field

Anzeige Anzeige