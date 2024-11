Nicht Angelina Jolie: Akala stellt seine neue Freundin vor

Akala (40) hat die Gerüchte um eine mögliche Romanze mit Angelina Jolie (49) ein für alle Mal beendet. Wie Daily Mail berichtet, stellte der britische Rapper auf der Weihnachtsfeier im Rosewood London Hotel seine Begleitung Chanelle Newman den anderen Gästen als seine "Freundin" vor. Damit setzte er einem Jahr voller Spekulationen ein Ende, in dem er und Angelina immer wieder gemeinsam gesehen wurden.

Die Gerüchteküche brodelte seit Mai, nachdem berichtet wurde, dass die Schauspielerin und Akala seit über einem Jahr zusammen seien. Im August wurden sie erneut in Venedig gesichtet, wo sie angeblich gemeinsam ein Hotel verließen. Doch ein Insider erklärte nun gegenüber dem Magazin People: "Sie und Akala sind nicht zusammen. Sie ist mit ihm und seiner Partnerin Chanelle befreundet, die ebenfalls dabei war." Die drei sollen eng zusammenarbeiten – und Chanelle begleite sie zu jedem Event. Außerdem teilen sie gemeinsame Interessen in sozialen und humanitären Belangen und haben in den letzten Jahren an mehreren Projekten zusammengearbeitet, die sich auf globale Themen wie Menschenrechte konzentrieren.

Vielleicht hat Angelina derzeit aber sowieso andere Sorgen, als sich Gedanken über Liebesbelange zu machen: Sie befindet sich mitten in einem Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (60). Der Streit dreht sich um ihre gemeinsame Winery "Chateau Miraval", für die Angelina ihren Anteil im Jahr 2021 verkauft hat. Die Scheidung, die Angelina im September 2016 einreichte, zieht sich nun schon über acht Jahre hin. In ihrem Privatleben gibt es außerdem Neuigkeiten von der gemeinsamen Tochter Shiloh (18), die kürzlich ihren Nachnamen zu Jolie änderte und somit auf das "Pitt"-Anhängsel verzichtet.

Getty Images Akala, Rapper

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt im Jahr 2014

