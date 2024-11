Richard Geres Frau dachte anfangs, er sei George Clooney

Richard Gere (75) und Alejandra Silva (41) sind schon seit sechs Jahren ein Paar. Doch als der "Pretty Woman"-Darsteller und die PR-Beraterin 2018 aufeinandertrafen, musste er sie erst einmal von sich überzeugen. "Sie wusste nicht, wer ich war, als wir uns kennenlernten. Sie hatte meine Filme nicht gesehen, was ich toll fand. Ich war sehr glücklich darüber", plaudert der Schauspieler in einem gemeinsamen Interview mit der spanischen Elle aus. Seine Liebste widerspricht ihm sofort und stellt klar: "Richard, ich wusste, wer du bist. Ich kannte deine Filme nur nicht." Der Filmstar ergänzt daraufhin mit einem Grinsen: "Sie dachte, ich sei George Clooney!"

Alejandra und ihr Ehemann lebten viele Jahre in New York. Doch Mitte Oktober verriet der 75-Jährige, dass das Paar die USA verlassen habe. "Ich bin vor allem für meine Frau nach Spanien gezogen", berichtete er im Bild-Interview und ergänzte: "Sie hat ihre Familie immer vermisst. Ihre Freunde, ihre Kultur, ihre Sprache. Sie wollte in der Nähe ihrer Liebsten sein und auch unserer Kinder wegen zumindest ein paar Jahre in Spanien verbringen."

Die beiden Turteltauben haben insgesamt vier Kinder. Richard hatte schon vor Alejandra einen Sohn namens Homer mit seiner Ex-Frau Carey Lowell (63). Ebenso war die Spanierin bereits Mutter des kleinen Albert. Inzwischen haben die beiden ihre Patchworkfamilie um zwei weitere Jungs, Alexander und James, erweitert. Am Vatertag widmete die 41-Jährige dem Hollywoodstar rührende Worte auf Instagram. Zu einem niedlichen Familienfoto schrieb sie: "Du bist der wunderbarste Vater, den sich vier Jungs wünschen können. Deine endlose Geduld, Liebe und Hingabe sind wirklich bemerkenswert."

Getty Images Alejandra und Richard Gere auf dem Zürich Film Festival 2024

Instagram / alejandragere Richard Gere und Alejandra Silva mit ihren Kindern, Juni 2024

