So viel hat Mike Heiter in Beziehung mit Leyla zugenommen

Liebe geht durch den Magen – das trifft auch bei Mike Heiter (32) und seiner Partnerin Leyla Lahouar (28) zu. Die diesjährige Promi Big Brother-Gewinnerin ist eine leidenschaftliche Köchin, was sich bei ihrem Liebsten auch allmählich bemerkbar macht. Im Blitzlichtgewitter Podcast verrät der Realitystar, wie viele Extrakilos sich auf seine Hüften geschummelt haben, seit er mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin zusammen ist. "Ich wiege auf jeden Fall so viel, wie noch nie. Normalerweise wiege ich so 94 und jetzt knapp 97 Kilo. Also drei Kilo."

Was erst mal gar nicht dramatisch klingt, sei für den Love Island-Star aber ein echtes Problem. "Ich bin da eigentlich sehr penibel", gesteht er und erklärt, dass seine "Schmerzgrenze" damit schon erreicht sei. Leylas Essen sei aber einfach zu "krass gut", um zu widerstehen. Diätkost stehe bei ihr allerdings nicht auf dem Speiseplan. "Ich habe das vor ein paar Tagen versucht und dann war ich richtig traurig, weil mir das einfach nicht geschmeckt hat. Also er fand es gut, aber mir war das zu trocken", gesteht die 28-Jährige und fügt hinzu: "Also meins ist es jetzt nicht so." Für sie sei es aber auch kein Problem, wenn ihr Partner noch ein wenig zunehmen würde: "Also ich mag das."

Auch wenn sie sich beim Thema Ernährung und Fitness nicht ganz einig sind, in allen anderen Lebensbereichen scheinen Leyla und Mike ein echtes Traumpaar zu sein. In den vergangenen Monaten ging es bei ihnen Schlag auf Schlag: Anfang dieses Jahres nahmen sie beide am Dschungelcamp teil. Nach anfänglichen Schwierigkeiten folgte eine intensive Kennenlernphase. Im März dieses Jahres machten sie ihre Beziehung offiziell. Inzwischen sind die beiden verlobt und gemeinsam in ein Haus gezogen, in dem sie sich gerade ihr erstes gemeinsames Zuhause schaffen. Nun steht auch bald ihr erstes Weihnachten als Paar vor der Tür, für das die beiden Social-Media-Stars schon gemeinsame Pläne gemacht haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige