Sofía Vergara teilt sonnige Urlaubsbilder an Thanksgiving

Schauspielerin Sofía Vergara (52) nimmt sich eine kleine Auszeit und verbringt Thanksgiving dieses Jahr in einem tropischen Paradies. Den beliebten US-Feiertag zelebriert Sofía nämlich in ihrer Heimat Kolumbien, wo sie gemeinsam mit ihrer Familie Sonne und Strand genießt. Das zeigt sie jetzt mit ein paar sonnigen Bildern auf Instagram: In einer der Aufnahmen posiert der Modern Family-Star beispielsweise in einem braun-schwarz gemusterten Badeanzug, während sich im Hintergrund das Meer erstreckt.

Weitere Schnappschüsse zeigen Sofía mit ihren Angehörigen. So posiert sie beispielsweise auf einem Foto mit ihrer Nichte Claudia Vergara (32) und ihrem geliebten Chihuahua Amore auf einer bequemen Sonnenliege in einem leichten Sommerkleid, während ein anderes die 52-Jährige sowie die versammelte Bande am Strand vor einem kleinen Flugzeug zeigt. "Wir sind heute Morgen zu Hause gelandet für ein kleines Insel-Thanksgiving", schreibt sie dazu. Anlässlich des Feiertags scheint es aber nicht traditionell Truthahn zu geben, sondern typisch kolumbianisch Fisch, wie ein weiteres Bild beweist.

Es gibt jedoch eine Sache, die bei dem Anblick von Sofías Beiträgen auffällt. Zwar ist die gebürtige Kolumbianerin von ihren Liebsten umgeben, von ihrem Lover Justin Saliman fehlt jedoch jede Spur. Ob das etwas zu heißen hat? Erst kürzlich entfachte die "Griselda"-Darstellerin nämlich Gerüchte, dass es derzeit Schwierigkeiten zwischen ihnen geben könnte. In einem Interview mit Us Weekly erklärte sie: "Ich bin Single... also sozusagen Single." Kurz darauf wurden der Hollywoodstar und der Orthopäde jedoch bei einem Date in Los Angeles gesichtet.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und ihre Nichte Claudia Vergara im November 2024

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und ihre Familie im November 2024

