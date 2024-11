Yvonne Woelke wollte erst nicht mit Peter zusammenkommen

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) sorgten kürzlich für eine Liebessensation: Nur einen Tag, nachdem seine Scheidung von Iris Klein (57) offiziell vollzogen war, machte der gelernte Maler seine Beziehung zu Yvonne Woelke öffentlich. Im Interview mit RTL plaudert die Influencerin nun aus, dass sie sich zunächst keine Partnerschaft mit dem Sänger habe vorstellen können: "Ich fand ihn gar nicht so toll. Am Anfang dachte ich: 'Das ist jetzt wirklich nicht der Mann, den ich haben möchte.'" Das habe vor allem daran gelegen, dass er eines ihrer Ausschlusskriterien erfüllte. "Erstens wollte ich nie einen Mann, der in der Öffentlichkeit ist. Ich wollte niemals einen Künstler haben. Also, das ist für mich ein Tabu gewesen. Und das habe ich auch immer eingehalten", stellt sie klar.

Schließlich habe er sie aber doch noch von sich überzeugen können. Nachdem Peters Ex Iris den beiden Anfang 2023 öffentlich eine Affäre vorgeworfen hatte, schlug der Blondine eine regelrechte Hasswelle entgegen. Damals habe er sie sehr unterstützt: "Peter war in der Zeit immer für mich da. Ohne Peter hätte ich es vielleicht auch gar nicht geschafft, weil er war wirklich der einzige Mensch, mit dem ich sprechen konnte." In ihren Augen habe Iris den Stein durch ihre Anschuldigungen erst richtig ins Rollen gebracht. "Eigentlich hat Iris uns zusammengebracht. Und die ganzen Hater haben uns zusammengebracht, weil umso mehr Hate die gemacht haben, umso mehr war ich schockiert und verzweifelt und emotional am Ende", resümiert die Schauspielerin.

Nachdem Peter und Yvonne im vergangenen Jahr beide als Dschungelcamp-Begleiter nach Australien geflogen waren und dort viel Zeit miteinander verbracht hatten, war sich seine damalige Ehefrau sicher, dass er sie mit Yvonne betrüge. Kurz darauf folgte die Trennung der beiden. Peter und Yvonne bestehen aber noch immer darauf, nicht fremdgegangen zu sein. Im kürzlichen Interview mit spot on news verriet er, dass sie erst seit Mai ein Paar seien: "Es hat bei uns beim Schlagermove in Hamburg gefunkt und wir haben beide gemerkt, dass das, was wir füreinander empfinden, doch mehr ist als Freundschaft. Seit der Zeit sind wir zusammen."

AEDT / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke im August 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

