Zwölf Kinder: Für Nick Cannon ist Thanksgiving kompliziert

Nick Cannon (44) ist Vater von zwölf Kindern, denen er an Thanksgiving gerecht werden will. Nun verrät der Rapper seinen Plan, um das kommende Fest erfolgreich wuppen zu können. "Es ist sehr kompliziert. Ich bin ein viel beschäftigter Mann an Thanksgiving", scherzt er gegenüber People. Um sicherzustellen, dass er Zeit mit jedem seiner Kinder verbringt, plane er eine Reihe von Besuchen und Abendessen über den ganzen Tag verteilt und stelle sich darauf ein, "einen Haufen Mahlzeiten" zu verspeisen.

Nick freue sich bereits auf die verschiedenen kulinarischen Spezialitäten, die ihn in den unterschiedlichen Haushalten erwarten würden. "Manche Leute machen guten Süßkartoffelkuchen, manche haben einen erstaunlichen frittierten Truthahn", führt der 44-Jährige weiter aus. Durch die Vielfalt der Gerichte wisse er genau, welches Haus er besuchen müsse, um seine Lieblingsspeisen zu genießen. "So weiß ich bei jedem Haus, dass es die Dinge hat, die ich wirklich mag", erklärt der zwölffache Vater.

Nick Cannon, der neben seiner Karriere als Rapper auch als Comedian, Moderator und Schauspieler erfolgreich ist, legt großen Wert auf seine Familie. Trotz seiner zahlreichen beruflichen Verpflichtungen versucht er, eine aktive Rolle im Leben jedes seiner Kinder zu spielen. Die Feiertage bieten ihm die Gelegenheit, diese Beziehungen zu stärken und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. So warf sich der Musiker an Ostern dieses Jahres kurzerhand in ein Hasenkostüm und stattete seinen zwölf Kinder nach und nach einen Besuch ab. Nick hat unter anderem Kinder von LaNisha Cole, Brittany Bell (37), Alyssa Scott und Mariah Carey (55).

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit einem seiner Kinder

Instagram / nickcannon Nick Cannon mit seinen Kindern Golden Sagon, Rise Messiah, Powerful Queen

