Ben Affleck ist wegen ständiger Fragen über J.Lo genervt

Der Schauspieler Ben Affleck (52) wirkt in letzter Zeit häufig niedergeschlagen, doch der Grund dafür ist nicht, dass er wirklich unglücklich ist. Eine Quelle nahe dem "Good Will Hunting"-Star verriet, dass er genervt davon sei, dass Paparazzi ihn ständig mit Fragen über seine Ex Jennifer Lopez (55) bedrängen. "Der Grund, warum er immer so aussieht, wenn er unterwegs ist, ist, dass die Fotografen ihn ständig nach 'J.Lo dies' und 'J.Lo das' fragen. Er hat die ständigen Fragen über sie satt", erklärt der Insider.

Der 52-Jährige möchte sich von der ständigen Aufmerksamkeit um seine Ex-Frau lösen und freue sich einfach nur darauf, voranzukommen und diese Phase seines Lebens abzuschließen, so der Informant: "Er will einfach weitermachen." Dass sich der Scheidungsprozess in die Länge zieht, stresse ihn noch zusätzlich. Ben sei aber dennoch nicht sauer auf J.Lo, sondern freue sich darüber, dass sie nach vorne blickt. "Ben ist froh, dass sie sich auf sich selbst konzentriert. Er ist froh, dass sie über rote Teppiche geht und glamourös aussieht", betont die Quelle.

Ben und Jennifer waren bereits 2002 erstmals verlobt, trennten sich aber kurz darauf und fanden Jahre später wieder zueinander. In 2022 schlossen sie den Bund fürs Leben, doch ihre Ehe hielt nicht lange – im August dieses Jahres reichte die Musikerin die Scheidung ein. Seither liegt Bens kompletter Fokus auf seiner Familie und seiner Karriere, so gab ein Informant gegenüber People preis: "Ben konzentriert sich sehr auf die Arbeit und seine Kinder. Er bleibt beschäftigt und glücklich."

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Dezember 2023

