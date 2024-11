Darum weinte Sophie bei Alicias "Love Island VIP"-Ausstieg

In der vergangenen Folge von Love Island VIP verließ Alicia Costa Pinheiro freiwillig die Villa und überraschte so die restlichen Teilnehmer. Besonders bestürzt schien Kandidatin Sophie Imelmann (28), die sogar ein paar Tränen verdrückte – obwohl sie gerade mit Yasin Mohamed (33), dem Ex-Freund der Sängerin, anbandelte. Im Interview mit Promiflash erklärt die Schauspielerin jetzt, weshalb sie Alicias Exit so traurig machte. "Es war einfach eine sehr besondere Situation für mich, in der ich so auch noch nie war. Ich mochte Alicia sehr gerne, [...] und trotzdem war es natürlich manchmal ein komisches Gefühl für mich, zu wissen, mit wie vielen Frauen aus der Villa Yasin schon was hatte", verdeutlicht sie.

Die Gesamtsituation in der beliebten Datingshow habe dazu geführt, dass Sophie ihre Gefühle nicht länger zurückhalten konnte. "Meine Emotionen haben mich total überrollt", gesteht die Köln 50667-Bekannheit gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Ich fand es einfach schön und auch sehr groß von Alicia, dass sie so toll reagiert hat und wir uns trotz der besonderen Situation so gut verstanden haben." Daher sei die 28-Jährige umso trauriger gewesen, als der Temptation Island-Star sich dazu entschieden hatte, seine Zeit bei "Love Island" vorzeitig zu beenden und die Heimreise anzutreten.

Für Alicias frühzeitigen Ausstieg gab es einen bestimmten Grund: Sie schien die Hoffnung verloren zu haben, auf der Liebesinsel den Richtigen zu finden. Zuvor war die Tänzerin in einem Couple mit Danilo Cristilli (28) gewesen – dies lösten sie jedoch auf, da der Realitystar wegen seiner Vergangenheit mit Yasin Schwierigkeiten hatte, sich ihr voll und ganz hinzugeben. "Ich habe dir von Anfang an klar gesagt, dass ich das nicht kann", betonte er in einem Gespräch unter vier Augen. Darauf reagierte Alicia gelassen. "Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen, alles gut", stellte sie klar.

"Love Island VIP" kommt immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Sieben Tage vorher können Zuschauer die Episode bereits auf RTL+ streamen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

Anzeige Anzeige

RTL2 Danilo Cristilli bei "Love Island VIP", 2024

Anzeige Anzeige