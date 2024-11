Datum endlich bekannt: Dann startet das Dschungelcamp 2025

Fans des Dschungelcamps aufgepasst! Endlich ist bekannt, wann die 18. Staffel des beliebten TV-Formats an den Start geht. Wie RTL berichtet, geht es am 24. Januar los – und hält eine Überraschung für alle Fans bereit. Erstmals in der Geschichte des Dschungelcamps werden alle Folgen um 20:15 Uhr zur Primetime ausgestrahlt. Im nächsten Jahr wird es 17 Liveshows geben, die selbstverständlich wieder von Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) moderiert werden. Der erste Tag verspricht beste Unterhaltung: Gleich drei Stunden wird das Live-Spektakel dauern. Das Finale findet am 9. Februar statt.

Die Neuerung wurde aus einem bestimmten Grund eingeführt. "Die Sommerstaffel Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden hat uns und unseren Zuschauer:innen dieses Jahr viel Freude in der Primetime bereitet", erklärt RTL-CCO Inga Leschek in einer Mitteilung und fügt hinzu: "Daher haben wir beschlossen, auch den nächsten regulären Dschungel Anfang des Jahres einem größeren Publikum zu präsentieren und zur besten Sendezeit zu programmieren."



Wer 2025 in den australischen Dschungel zieht, ist noch nicht offiziell bekannt. Allerdings gibt es bereits einige Spekulationen, die vielversprechend sind. Bild will wissen, dass Yeliz Koc (31), Nina Bott (46) und Timur Ülker (35) nach Down Under reisen sollen. Ebenso werden auch Lars Steinhöfel (38) und Lars Tönsfeuerborn (34) als Kandidaten gehandelt. Die wohl größte Überraschung dürfte aber der mögliche Einzug von Lilly Becker (48) sein.

Instagram / dr_bob_offical_account Sonja Zietlow und Dr. Bob im Dschungelcamp 2024

Getty Images Lilly Becker im Oktober 2022

