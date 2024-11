Ist das echt? Sofia Vergara überrascht mit einem Bein-Tattoo

Die Schauspielerin Sofia Vergara (52) hat auf Instagram mit neuen Fotos für Aufsehen gesorgt. Während ihres Urlaubs in ihrer Heimat Kolumbien präsentierte die 52-Jährige ein verführerisches Outfit und enthüllte dabei ein auffälliges Tattoo an ihrem rechten Bein. Auf den Bildern trägt Sofia ein schulterfreies, hellblaues Crop-Top mit orangefarbenem tropischem Blattmuster und einen passenden, fließenden Rock mit hohen Schlitzen auf beiden Seiten, durch die das Tattoo sichtbar wird. Das kunstvolle Motiv schlängelt sich um ihr rechtes Knie und zieht die Blicke auf sich.

Ob das Tattoo echt, temporär oder das Ergebnis einer Bildbearbeitung ist, hat Sofia nicht verraten. Auf anderen Urlaubsfotos auf ihrem Insta-Profil ist das Tattoo nicht zu sehen, und sie kleidet sich dort überwiegend in langen Kleidern, die ihre Beine bedecken. Fans spekulieren nun darüber, ob es sich um eine neue Körperkunst handelt oder ob sie nur mit ihrem Look experimentiert. Bereits in der Vergangenheit zeigte sich die Schauspielerin mit Tattoos: Sie trägt ein "J" auf ihrem Handgelenk, das ursprünglich für ihren Ex-Mann Joe Manganiello (47) stand. In der Talkshow "The Talk" scherzte sie einst, dass das "J" zufällig auch die Initiale ihres aktuellen Freundes Justin Saliman sei. Außerdem trägt sie ein "R" als Hommage an ihren verstorbenen Bruder Rafael.

Sofia ist bekannt dafür, offen mit Schönheitsbehandlungen umzugehen. Kürzlich sprach sie darüber, wie sie ihr jugendliches Aussehen bewahrt. Gegenüber dem Magazin Allure verriet sie, dass sie seit Längerem schon Botox verwendet. "Ich mache schon lange Botox in meinem Nacken und um die Augen", sagte sie im Mai. Füllmaterialien hingegen lehnt sie ab: "In meinem Alter – 51 – glaube ich nicht, dass Filler einen jünger aussehen lassen. Sie lassen einen nur mehr gemacht aussehen." Sie ermutigt jedoch dazu, dass jeder das tun sollte, was einen in der eigenen Haut wohlfühlen lässt. "Wenn man sich um das Älterwerden sorgt, sollte man alles nutzen, was es gibt", meinte sie.

