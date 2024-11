Kayla Nicole weint bei TV-Show wegen Ex Travis Kelce

Kayla Nicole hat in einem emotionalen Moment im Trailer zur dritten Staffel von "Special Forces: World's Toughest Test" über ihre Trennung von NFL-Star Travis Kelce (35) gesprochen und brach dabei in Tränen aus. Die Show bietet einen seltenen Einblick in Kaylas Gefühlswelt, als sie offen sagte: "Durch eine öffentliche Trennung zu gehen, ist überwältigend." In einem Gespräch mit ihren Mitstreitern flüsterte sie schließlich Travis' Namen, was zeigt, dass die Trennung vom Titelverteidiger der Kansas City Chiefs immer noch präsent in ihrem Leben ist. Die Sendung, in der Prominente extremen physischen und mentalen Herausforderungen ausgesetzt sind, startet Anfang Januar.

Bereits zuvor sprach Kayla offen über die Schwierigkeiten, die sie seit der Trennung von dem bekannten Sportler erlebt hat. Besonders seit Travis eine Beziehung mit der Pop-Ikone Taylor Swift (34) eingegangen ist, sieht sich Kayla verstärkt mit negativen Kommentaren und Anfeindungen im Internet konfrontiert. Im Podcast "Unapologetically Angel" sagte sie: "Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass dieses Maß an Hass und Online-Chaos mich nicht beeinflusst. Es tut es, selbst heute noch. Man kann zu meinem neuesten Beitrag gehen, und es werden Leute sein, die darüber diskutieren, warum ich wertlos bin und niemals talentiert sein werde." Sie fügte hinzu, dass sie nicht verstehe, warum sie solch eine Behandlung erfahre, da sie sich stets bemüht habe, das Ende der Beziehung mit Anstand und Würde zu handhaben. "Ich habe nie etwas getan, um solch eine Gegenreaktion zu rechtfertigen", erklärte Kayla.

Kayla und Travis lernten sich 2017 über Instagram kennen, nachdem er sie dort "gestalkt" hatte, wie er einmal scherzhaft gegenüber E! News erwähnte. Die beiden führten eine mehrjährige On-Off-Beziehung, die von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt wurde. Nachdem sie sich 2020 kurzzeitig getrennt hatten, fanden sie wieder zueinander, bevor sie sich 2022 endgültig trennten. Nach dem Ende der Beziehung entfernte sich Kayla öffentlich von gemeinsamen Freunden wie Brittany (29) und Patrick Mahomes (29) auf Instagram und erklärte, dass sie dies getan habe, um sich selbst zu schützen und voranzukommen.

ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

Getty Images Kayla Nicole und Travis Kelce im Jahr 2018

