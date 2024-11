Nach Comeback-Flop: Michael Wendler plant Tournee und Album

Michael Wendler (52) bleibt hartnäckig bei seinem Vorhaben, wieder einen Fuß in die Tür der deutschen Musikszene zu bekommen. Sein groß angekündigtes Comeback für den kommenden Mai wurde vor wenigen Wochen abgesagt. Nun macht der "Egal"-Interpret eine neue, große Ankündigung. "Liebe Fans und Freunde, das Jahr 2025 steht vor der Tür und nach knapp fünf Jahren komme ich für spektakuläre Konzerte nach Deutschland", schreibt der Schlagersänger auf Facebook.

Der 52-Jährige kündigt ein "schönes neues musikalisches Jahr" an. "Freut euch auf Konzerte im Mai, Juni und September. Die genauen Termine folgen in den nächsten Tagen", verspricht er. Auf neue Musik will er seine Fans aber nicht bis ins nächste Jahr warten lassen: "Meine neue Single 'Liebesclown' erscheint am 20.12.2024." Das dazugehörige Album wolle er unter dem Namen "Unfassbar stark" im Frühjahr auf den Markt bringen.

Bereits im vergangenen März meldete sich Micha bei seiner Community und verkündete, dass er auf die deutschen Bühnen zurückkehren werde. "Michael Wendler, der wie kein anderer Schlagersänger sich in den letzten Jahren für Meinungsfreiheit und Grundrechte eingesetzt hat, lässt sich nicht unterkriegen", verkündete der Auswanderer bei Facebook. Auf einen anfänglichen Höhenflug folgten aber miese Zahlen bei den Ticketverkäufen sowie Konzertabsagen. Um seinen Auftritt in Oberhausen zu verhindern, schaltete sich sogar Ballermann-Star Ikke Hüftgold (48) ein und appellierte öffentlich an die Veranstalter, dem Ehemann von Laura Müller (24) nach seinen fragwürdigen Aussagen während der Coronapandemie keine Bühne zu geben.

Getty Images Michael Wendler 2014 in Köln

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance"

