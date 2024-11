Nick Cannon wurde mit Persönlichkeitsstörung diagnostiziert

Nick Cannon (44) hat kürzlich offenbart, dass bei ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde. In seinem eigenen Podcast "Counsel Culture" sprach der Rapper mit der Psychologin Dr. Cheyenne Bryant über seine Diagnose: Nick gestand, dass er die meisten Merkmale dieser Störung bei sich selbst erkennt. Auch gegenüber dem Magazin People äußerte er sich zu dem lebensverändernden Befund und betonte, dass er bereit sei, Hilfe anzunehmen und an sich zu arbeiten.

"Ich habe immer gewusst, dass ich ein neurodivergenter Mensch bin", erklärte Nick und fügt hinzu: "Schon als Kind wurde bei mir ADHS und Dyslexie diagnostiziert. Jetzt zu wissen, dass ich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe, hilft mir, mich selbst besser zu verstehen." Er betonte, wie wichtig es für ihn sei, seine mentale Gesundheit ernst zu nehmen und Therapie in Anspruch zu nehmen: "Es gibt so viele Labels da draußen, aber es ist wichtig, das anzunehmen und zu sagen: 'Schaut, ich heile. Ich brauche Hilfe. Zeigt mir den Weg.'"

Als Vater von zwölf Kindern, die er mit verschiedenen Frauen hat, ist Nicks Alltag alles andere als gewöhnlich. Zu Thanksgiving berichtete er dem Magazin People von seinen "komplizierten" Plänen, die Feiertage mit all seinen Familien zu verbringen. "Ich werde am Ende des Tages satt sein, aber jeder hat seine Spezialitäten", scherzte er. "Manche machen Süßkartoffelkuchen besonders gut, andere haben einen erstaunlichen frittierten Truthahn. Also weiß ich genau, zu welchem Haus ich für welches Gericht gehen muss." Trotz der Herausforderungen bemüht sich Nick, für seine Kinder da zu sein und freut sich darauf, zusammen mit ihnen Zeit im Schnee zu verbringen: "Alle Kinder wollen in den Schnee. Also ein bisschen Ostküste, ein bisschen Aspen, ein bisschen Big Bear."

Getty Images Nick Cannon, Musiker

Getty Images Nick Cannon, Comedian

