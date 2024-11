Romeo Beckham teilt Fotos von seinem Trip in New York City

Romeo Beckham (22) scheint aktuell die beste Zeit seines Lebens zu haben. Der Sohn von Fußballlegende David Beckham (49) und Victoria Beckham (50) verbringt im Moment einige Tage in New York City. Auf dem spannenden Trip ist er jedoch nicht alleine – seine neue DJ-Freundin Kim Turnbull und sein Papa David sind auch dabei! Romeo teilt eine Reihe von Schnappschüssen aus dem Big Apple auf seinem offiziellen Instagram-Account. So postet er unter anderem eine Aufnahme von sich, auf der er sichtlich glücklich strahlt und die Arme euphorisch nach oben ausstreckt!

Der Promi-Spross gibt aber noch weitere private Einblicke in seinen New Yorker Alltag. So veröffentlicht er ein Foto seines berühmten Vaters bei einem entspannten Ausflug in ein lokales Matcha-Café. Mit von der Partie ist offenbar auch stets Kim, die neue Flamme von Romeo. Von ihr postet der Sportler ebenfalls eine Aufnahme in derselben Lokalität, die sie jedoch vollkommen versteckt hinter einer blauen Mütze sowie einer Lederjacke am Handy zeigt. In der Bildunterschrift fasst der Brite den Beitrag lediglich mit den passenden Buchstaben "NYC" sowie einem grünen Herzen zusammen.

Erst vor wenigen Tagen hat Romeo seine neue Liebe im Netz öffentlich bekannt gegeben. Auf Instagram teilte er ein süßes gemeinsames Foto mit seiner neuen Freundin. Dieses zeigte die zwei Turteltauben schmusend auf der Rückbank eines Autos. Ihre Finger waren ineinander verschränkt und der verliebte Fußballer küsste sanft die Hand seiner Angebeteten. Damit bestätigte er endgültig die Gerüchte über seine neue Romanze nach der Trennung von Mia Regan (22) Anfang des Jahres.

Instagram / romeobeckham Kim Turnbull

Instagram / romeobeckham Kim Turnbull und Romeo Beckham, November 2024

