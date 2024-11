Sie könnten hinter der "The Masked Singer"-Ananas stecken

Am 23. November 2024 ist die beliebte Show The Masked Singer in eine neue Runde gestartet. Eine der auffälligsten Masken dieser Staffel ist Lady Ananas, die mit ihrem farbenfrohen Kostüm und ihren Hüftschwüngen sofort alle Blicke auf sich zog. Bei ihrem ersten großen Auftritt zeigte sie, dass sie nicht nur tanzen kann, sondern begeisterte das Publikum mit ihrer Performance. Doch wer steckt hinter der Maske? Palina Rojinski vermutete Jessica Wahls (47) von den No Angels in dem Kostüm. Kamrad und Yvonne Catterfeld (44) tippten wiederum auf Fernanda Brandao (41) oder Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes (43). Rea Garvey (51) spekulierte hingegen, dass sich keine professionelle Sängerin hinter Lady Ananas verbirgt.

Ob Kamrad und Yvonne etwa einen richtigen Riecher hatten? Das bleibt aktuell zwar noch offen, es gab aber schon gewisse Andeutungen, dass beide richtig liegen könnten. Denn in den Hinweisen vor ihrem Auftritt wurde bisher gezeigt, dass Lady Ananas Samba liebt, gerne Partys schmeißt und in ihrer Frucht-Cocktailbar ihren Gästen manchmal etwas vorsingt. Ein Globus mit Südamerika als Hinweis auf ihre Herkunft und ein Kolibri, der ein Kreuz offenbarte, wurden ebenfalls als Tipps genannt.

Zwar bleibt der Promi, der sich hinter Lady Ananas versteckt, noch geheim, dafür wurden aber bereits zwei Verkleidungen enthüllt: das Nashorn und der Lauch. Hinter ersterem versteckte sich kein Geringerer als der deutsche Handballspieler Pascal Hens (44). Als zweite Kandidatin wurde außerdem Moderatorin Madita van Hülsen (43) demaskiert. Sie hatte vorab in dem Lauch-Kostüm ein Medley aus "Mambo No. 5" von Lou Bega (49) und Shirin Davids (29) "Bauch Beine Po" zum Besten gegeben.

Instagram / fernanda_brandao Fernanda Brandao, Sängerin

Joyn / Willi Weber "Der Lauch"-Kostüm, "The Masked Singer" im Jahr 2024

