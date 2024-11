Teddi Mellencamp und ihr Ex planen gemeinsames Thanksgiving

Die Feiertage werden dieses Jahr für Teddi Mellencamp (43) und Edwin Arroyave (47) ungewohnt, da die beiden gerade ihre Scheidung regeln. Doch für ihre drei Kinder – Slate (12), Cruz (10) und Dove (4) – wollen sie Traditionen fortführen. In seinem Podcast "The Eds" erzählt Edwin, wie sie die Feiertage koordinieren: "Normalerweise wechseln wir uns jedes Jahr ab. Ist Thanksgiving bei ihrem Vater, feiern wir Weihnachten bei uns – und umgekehrt." Dieses Jahr zu Thanksgiving steht ein Besuch bei Teddis Vater, dem Musiker John Mellencamp (73), an.

Edwin schwärmt von der "wunderbaren Tradition", die er und seine Familie jedes Jahr genießen, wenn sie das Fest im Haus seines Schwiegervaters feiern. "Er hat ein kleines Footballfeld, und wir spielen mit acht oder zehn Leuten pro Team. Es gibt keine Sicherheitsregeln – wer im Weg steht, wird umgerannt. Aber es macht Spaß", berichtet er. Auf die Frage, wie es ihm nach der Trennung geht, gibt sich Edwin gefasst: "Ich konzentriere mich auf das, was ich kontrollieren kann, und den Rest überlasse ich Gott. Das gibt mir Frieden." Die Feiertage sehe er als Chance, sich auf seine Kinder zu fokussieren.

Nach 13 gemeinsamen Jahren reichte Teddi Anfang November die Scheidung von Edwin ein und führte unüberbrückbare Differenzen als Grund an. Zunächst hatte die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder beantragt, sich später jedoch für ein gemeinsames Sorgerecht entschieden. Während Spekulationen über das Ende ihrer Ehe laut wurden, äußerte sich Teddi kürzlich dazu auf Instagram: "Ich habe geweint und getrauert. Ich habe Verantwortung übernommen und mich für Fehler entschuldigt. Jetzt erlaube ich mir, zu wachsen."

Getty Images Teddi Mellencamp (rechts) mit ihrem Mann Edwin Arroyave und ihren Kindern Slate und Cruz

Getty Images Reality-TV-Star Teddi Mellencamp Arroyave, 2023

