Tessa Bergmeier übt harte Kritik an Frauke Ludowig

Reality-TV-Star Tessa Bergmeier (35) hat nach dem Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars scharfe Kritik an Frauke Ludowig (60) geäußert. Die 35-Jährige fühlte sich von der erfahrenen Moderatorin im Stich gelassen, nachdem es während der Aufzeichnung zu mehreren hitzigen Auseinandersetzungen gekommen war. Besonders enttäuscht zeigte sich Tessa in ihrer Instagram-Story darüber, dass Frauke nicht auf das aus ihrer Sicht respektlose Verhalten von Mitstreiterin Alessia Herren (22) einging, sondern stattdessen den Fokus auf sie legte.

Während der Sendung kam es erneut zu Konflikten zwischen Tessa und ihren Mitbewohnern, besonders mit Alessia und Tobias Pankow, dem Ex von Sarah Kern (55). Tessa erlitt während der Dreharbeiten eine Panikattacke und musste die Runde kurz verlassen. Als sie zurückkehrte, provozierte Alessia sie, indem sie die Panikattacke nachäffte. Tessa stellte sich drohend vor Alessia und kritisierte, dass weder das Produktionsteam noch Frauke eingegriffen haben: "Die Angriffe von Alessia [...] wurden von RTL komplett ignoriert." Stattdessen lenkte die Moderatorin laut Tessa die Diskussion auf ihr eigenes Verhalten und zog ihren veganen Lebensstil ins Lächerliche, was die 35-Jährige als "unverantwortlichen Umgang" empfand.

Tessa wurde durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel bekannt und hat seitdem in verschiedenen Reality-Formaten mitgewirkt. Die zweifache Mutter ist berühmt-berüchtigt für ihre direkte Art und setzt sich leidenschaftlich für Tierrechte und ihren veganen Lebensstil ein. Ihre Offenheit und ihr Engagement haben ihr sowohl Bewunderer als auch Kritiker eingebracht. Während Tessa sich mehr Unterstützung gewünscht hätte, bleibt abzuwarten, ob die Beteiligten den Konflikt außerhalb der Kameras klären können.

Anzeige Anzeige

RTL Alessia Herren und Can beim Wiedersehen von "Das Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige

RTL Tessa Bergmeier bei "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige