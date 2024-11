Fans entsetzt: Sommerhaus-Alessia täuscht Panikattacke vor

Am Dienstag wurde das langersehnte Wiedersehen von Das Sommerhaus der Stars ausgestrahlt. Neben dem üblichen Geschrei und Gezanke sorgte vor allem eine perfide Situation für Entsetzen unter den Trash-TV-Fans. Bereits in den ersten Minuten verlässt Tessa Bergmeier (35) sichtlich aufgelöst das Studio und kehrt erst nach einiger Zeit wieder zurück. Grund dafür war eine Panikattacke, wie sie vor wenigen Tagen im Netz erklärte. Während einer Diskussion zwischen Tessa und Alessia Herren (22) machte Letztere ihre Mitstreiterin nach. Die Tochter von Willi Herren (✝45) verkrampfte beabsichtigt ihren Körper und schrie in Dauerschleife: "Ich habe Angst" und zwischendrin noch: "Ich habe Panikattacken." Offensichtlich, um sich über Tessa lustig zu machen. Bei den Fans kommt Alessias Aktion überhaupt nicht gut an. "Wie schlimm war gerade Alessia, die einen Anfall nachstellt. Ich bin geschockt", schreibt ein Nutzer unter einen Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts der Show. Ein weiterer schließt sich an und meint: "Das hat mich bisher am meisten geschockt. Vor allem, dass niemand etwas dazu gesagt hat."

Viele Fans kritisieren nicht nur Alessias Verhalten, sondern auch das von Frauke Ludowig (60). Denn weder die anderen Anwesenden noch die Moderatorin haben eingegriffen. "Anstatt Alessia in die Schranken zu weisen, macht sie das mit Tessa. Sie ist für so was einfach völlig ungeeignet", ärgert sich ein Zuschauer im Netz. Einige Social-Media-Nutzer sind allerdings auch der Meinung, dass Alessia keinen Anfall vorgetäuscht, sondern nur Tessa nachgemacht hat. "Das sind zwei verschiedene Sachen. Und sie hat sehr wohl das Recht, sich über Tessas theatralischen Anfall lustig zu machen", verteidigt ein Fan die Frau von Can.

Bereits im Sommerhaus waren Tessa und Alessia regelmäßig aneinandergeraten. Vor allem eine Situation war zwischen den Frauen eskaliert: Während einer lautstarken Diskussion hatte die 22-Jährige wie wild mit einem Messer vor Tessas Gesicht herumgefuchtelt. Nach den Dreharbeiten erstattete die GNTM-Bekanntheit daraufhin gegen ihre Mitstreiterin Anzeige. "Ich habe erst langsam realisiert, was da vorgefallen ist. Das war für mich eine Morddrohung und ist durch nichts zu entschuldigen. Deshalb habe ich Anzeige bei der Hamburger Polizei wegen Bedrohung und Beleidigung gestellt", berichtete sie gegenüber Bild.

