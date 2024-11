Wow: Kourtney Kardashian verzaubert im Fünfziger-Jahre-Look

Kourtney Kardashian (45) hat sich von der italienischen Filmlegende Sophia Loren (90) inspirieren lassen und begeistert ihre Fans mit einem neuen, glamourösen Look. Am Dienstag teilte die The Kardashians-Bekanntheit einen Instagram-Schnappschuss, auf dem sie ihre Kurven in einem schwarzen Body präsentiert. Das Skims-Dessous besticht durch einen BH mit zarten, gewellten Kanten, ein strukturiertes Korsett und besondere Träger. Dazu kombinierte Kourtney einen schwarzen Haarreif von Dolce & Gabbana und schwarze Diamantkreuz-Ohrringe.

Im Stil der 1950er-Jahre entführte die 45-Jährige ihre Follower in die glanzvolle Zeit der Sophia Loren. Mit voluminösen Locken, gewagtem Augen-Make-up sowie einem konturierten Teint, betonten Wangen und sanft getönten Lippen in einem satten Pflaumenton erinnerte sie stark an die italienische Ikone. Ihr Haar wurde zur Seite gescheitelt und in den legendären Alten-Hollywood-Look gestylt. "Alles ist romantisch", schrieb Kourtney zu ihrem Beitrag und zeigte, dass sie die Inspiration aus der goldenen Ära des Films perfekt verkörperte.

Dieser glamouröse Auftritt ist jedoch nicht Kourtneys erster Beitrag zur Skims-Kampagne ihrer Schwester Kim Kardashian (44). Bereits in der letzten Woche posierte sie zusammen mit Kim in verschiedenen Outfits der Kollektion für einen Social-Media-Post. Dabei trug Kourtney einen Body im Leopardenmuster, den sie mit Perlendetails aufwertete. Die 44-Jährige entschied sich hingegen für ein passendes Bustier-Top mit Caprihosen im gleichen Design.

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian, Realitystars

Getty Images Schauspielerin Sophia Loren im Jahr 1964

