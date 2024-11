Liam Gallagher heizt Gerüchte um neues Oasis-Album an

Liam Gallagher (52) hat seine Fans in Aufregung versetzt, indem er andeutete, dass es bald neue Musik von Oasis geben könnte. Der 52-jährige Sänger lobte auf der Plattform X die unveröffentlichten Songs seines Bruders Noel Gallagher (57) und schrieb, sie hätten ihn "umgehauen". Seit der Ankündigung der "Oasis Live '25"-Welttournee mehren sich die Gerüchte, dass die Brüder nach über einem Jahrzehnt wieder gemeinsam ins Studio gehen könnten. Sogar von einer Verfilmung der Tournee ist die Rede.

Die Reaktion von Liam löste bei den Anhängern der Band große Vorfreude aus. Einige fragten nach dem Veröffentlichungsdatum eines möglichen neuen Albums, während andere skeptisch blieben und dachten, Liam könnte sie auf den Arm nehmen. Bereits im letzten Monat hatte Liam angedeutet, dass ein neues Album fertiggestellt sei und antwortere einem Fan klar und deutlich: "Es ist im Kasten, Kumpel." Zudem verriet ein Insider der Zeitung The Sun, dass Noel bereit sei, neue Musik für Oasis zu schreiben und möglicherweise seinen Bruder zur Zusammenarbeit einladen würde. "Noel weiß, dass die Reunion wegen der Hits stattfindet, aber er will nicht nur ein Nostalgie-Act sein. Er hat die Tunes schon parat, und wenn es mit Liam weiter so gut läuft, könnte es absolut fantastisch werden", hieß es.

Die Beziehung zwischen den 52- und 57-Jährigen war in der Vergangenheit oft von Spannungen geprägt. Seit der Auflösung von Oasis im Jahr 2009 gingen die Brüder getrennte Wege und äußerten sich in der Öffentlichkeit gelegentlich kritisch übereinander. Trotz ihres Erfolges als Solokünstler verbindet sie ihre gemeinsame musikalische Vergangenheit und die Liebe zur Musik. Fans hoffen seit Jahren auf eine Versöhnung und ein mögliches Comeback der Britpop-Legenden. Die jüngsten Hinweise von Liam lassen nun die Hoffnung aufkeimen, dass sich die Brüder wieder näherkommen und gemeinsam an die glorreichen Zeiten anknüpfen könnten. Oasis wurden in den 90er Jahren mit Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" weltberühmt und prägten eine ganze Generation. Eine Wiedervereinigung würde für viele einen Traum wahr werden lassen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

Anzeige Anzeige

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Anzeige Anzeige