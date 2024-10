Wegen hoher Nachfrage: Oasis kündigt weitere Tourtermine an

Oasis kündigte kürzlich tolle Neuigkeiten an: Die britische Band feiert eine Reunion und begibt sich im kommenden Jahr auf Tour. Die Freude bei den Fans war so enorm, dass die Tickets nach wenigen Stunden ausverkauft waren – weshalb eine aufregende Entscheidung getroffen wurde, die die Musikgruppe nun auf Instagram verrät: "Aufgrund der phänomenalen Nachfrage wurden zusätzliche Termine in Toronto, East Rutherford, Los Angeles und Mexiko City angekündigt!", heißt es in einem aktuellen Beitrag.

Bei den Followern trifft diese Nachricht auf eine Menge Begeisterung: Sie kommentieren den Beitrag mit zahlreichen Flammen-Emojis. Gleichzeitig scheint der Durst ihrer Unterstützer, die Band live zu sehen, nicht gestillt zu werden. Sie wünschen sich noch mehr Termine – und das in verschiedenen Ländern. "Cool, jetzt kündigt Südamerika an", kommentiert beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer anmerkt: "Brasilien wartet auf euch."

Oasis feierte in den 90er-Jahren große Erfolge mit Hits wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger". Nach einer Auseinandersetzung der Bandgründer und Brüder Noel (57) und Liam Gallagher (52) im Jahr 2009 entschloss sich der ältere der beiden Männer dazu, die Band zu verlassen. 15 Jahre herrschte Funkstille – bis jetzt! Vergangenen Monat kündigte die Band ihr Comeback im Netz an. "Es ist so weit, es wird passieren", hieß es unter einem Videozusammenschnitt alter Bandauftritte.

REX FEATURES LTD. Oasis bei einem Konzert im Jahr 1994

Getty Images Noel und Liam Gallagher

