Das hat David Ali Rashed vom "Die Discounter"-Set geklaut

David Ali Rashed (22) ist aus dem "Die Discounter"-Cast nicht mehr wegzudenken. Mit seiner Rolle des drolligen Nebenjobbers, der auch "450er" oder "Samy" genannt wird, begeisterte er bereits zahlreiche Fans. Im Rahmen der Premiere der vierten Staffel der Mockumentary-Fernsehserie wollte Promiflash von dem Schauspieler wissen, was er am Set bereits mitgehen ließ. "Wir haben einen voll ausgestatteten Supermarkt mit sehr viel abgelaufenen Produkten, aber auch manchen Sachen, die man noch konsumieren kann, und ich sage mal so, ich hab mich schon hier und da mal bedient, so für das Hotelzimmer", verriet David.

Zu Davids gestohlenen Gegenständen gehören unter anderem Zahnpastatuben oder auch Klamotten. Einige Requisiten konnte er aber auch käuflich erwerben, wie er Promiflash erklärte: "Das ist beim Drehen so üblich, dass du einige Kostüme kaufen kannst, oder dass die für das ganze Team frei zum Verkauf stehen und so hab ich mir ein paar Sachen gesichert." Der 22-Jährige habe sich beispielsweise ein ganz besonderes Erinnerungsstück ergattern können. "Ich habe mir die Jacke von Thorsten gekauft, die Grüne, kennen vielleicht viele. So als Erinnerung", berichtete er.

David ist aber nicht der einzige Langfinger am Set gewesen. Auch seine Schauspielkollegin Nura (35) ließ die eine oder andere Kleinigkeit vom Set mitgehen. "Ich klaue am Set regelmäßig: Klamotten, Kulis, Essen. Was mittlerweile noch nicht abgelaufen ist, klauen wir auch", erzählte sie Promiflash ganz selbstverständlich. Die Rapperin erklärte, dass das Klauen von Dingen aus Liebe geschehe. "Danach posten wir auch immer die Sachen und sagen dann: 'Hey, sorry an die Requisite, dass ich einen Pulli geklaut habe'", verriet sie weiter.

ActionPress "Die Discounter"-Schauspieler, 2022

Getty Images Nura beim Deutschen Fernsehpreis 2024

