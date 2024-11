Dezember auf Amazon Prime Video: neue Filme und Serien

Amazon Prime Video bringt im Dezember 2024 eine aufregende Mischung neuer Filme und Serien raus, die das Jahr mit Spannung, Humor und Emotionen ausklingen lassen. Zu den Dezember-Highlights des Streamingdienstes gehört ab dem 3. Dezember unter anderem die weihnachtliche Komödie "Jack in Time for Christmas", zwei Tage später folgt dann das Mystery-Drama "The Red Virgin". Mit Spannung erwartet wird auch das für den am 27. Dezember geplante romantische Drama "Culpa Tuya: Deine Schuld", die Fortsetzung des Erfolgsfilms "Culpa Mia".

Die Liste der Film-Neuheiten im Dezember auf Amazon Prime Video ist lang. Wer Animationsabenteuer mag, kommt mit "Sing", "Pets 2", allen drei Teilen "Drachenzähmen leicht gemacht" oder diversen "Barbie"-Filmen auf seine Kosten. Für Action-Fans stehen die Streifen "Mile 22", alle drei Teile von "The Expendables", "John Wick: Kapitel 4" oder "Fast & Furious 10" zur Auswahl. Romantiker können hingegen zwischen "Gefährliche Freundin", "Die Frau in Rot", "The Spectacular Nowoder" oder "Spritztour" wählen.

Auch Serienjunkies werden vom Streamingdienst mit neuem Stoff versorgt. Mit "From" startet eine neue Horror-Serie. Die beliebte Dramaserie "The Men’s Club" geht außerdem in die fünfte Staffel. Wer die erste Staffel des romantisches Musik-Dramas "Bandish Bandits" gesehen hat, darf sich auf die Fortsetzung freuen. Besonders sehnsüchtig erwartet wird die vierte Staffel "Die Discounter", die am 23. Dezember freigeschaltet wird.

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick: Kapitel 4" in Hollywood, März 2023

Szene aus "Madagascar 3: Flucht durch Europa" (2012)

