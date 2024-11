Fiona Erdmann verrät: Kennt sie schon das Babygeschlecht?

Fiona Erdmann (36) wird schon ganz bald zum dritten Mal Mama. Die GNTM-Bekanntheit nimmt ihre Fans auf Instagram regelmäßig mit durch ihren Alltag als Schwangere. Aktuell plant sie die Gender-Reveal-Party, bei der das Geschlecht des Kindes verraten wird. Ein neugieriger Fan fragt sich nun, ob Fiona bereits weiß, ob sie einen Sohn oder eine Tochter bekommen wird. "Nein, natürlich weiß ich noch nicht, was es wird. Sonst würde ich das doch alles gar nicht planen", erklärt die Influencerin sichtlich verwundert.

In der vergangenen Zeit wurde Fiona zudem auch des Öfteren gefragt, ob sie und ihr Partner Mohamad El Kurdi bereits einen Namen für den gemeinsamen Nachwuchs hätten. Aber auch hier verneint sie: "Und Namen haben wir natürlich auch noch nicht. Also so langsam müssen wir uns mal ranhalten." Aktuell stecke die 36-Jährige aber voll und ganz in der Planung der Party. "So langsam werde ich richtig nervös. Je mehr wir für die Gender-Reveal-Party planen, desto aufgeregter werde ich", gibt sie zu.

Für Fiona ist es zwar das dritte Kind, aber nicht die dritte Schwangerschaft. Die Vollblutmama musste bereits zwei Fehlgeburten verkraften. Wegen dieser schmerzhaften Erfahrungen möchte sie nun alle Eventualitäten ausschließen und ließ ihr Baby mithilfe eines Gentests durchchecken. Für diese Entscheidung erntete Fiona heftige Kritik und verteidigte sich anschließend via Instagram: "Mich nervt es unfassbar, dass es Menschen gibt, die ständig das Haar in der Suppe suchen müssen. Lasst mich doch mein Ding machen und erfreut euch doch auch mal an bestimmten Dingen, ohne gleich alles zu bewerten und immer gleich irgendwas dazu zu schreiben."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im November 2024

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und Mohamad El Kurdi im Oktober 2024

