Kerry Katona hatte einen Unfall mit ihrem Lamborghini

Kerry Katona (44), die ehemalige Sängerin der britischen Girlgroup Atomic Kitten, hat am Freitag einen weiteren Rückschlag erlitten: Sie beschädigte ihren umgerechnet 240.000 Euro teuren Lamborghini, nachdem sie auf einer vereisten Straße ins Schleudern geraten war. Wie Daily Mail berichtet, ereignete sich der Unfall, als Kerry auf dem Weg zu den Proben für das Pantomime-Stück "Cinderella" war, in dem sie derzeit zusammen mit ihrer Freundin Katie Price (46) auftritt. Das Unglück passierte in der Nähe des Northwich Memorial Court in Cheshire. Obwohl sie glücklicherweise unverletzt blieb, war Kerry sichtlich erschüttert, als sie den Schaden an ihrem auffälligen grünen Sportwagen begutachtete.

Der Unfall kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Kerry, die erst vor Kurzem die Trennung von ihrem Verlobten Ryan Mahoney bekannt gab. Nach sechs Jahren Beziehung ist der Fitnesstrainer aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. "Ich hätte nie gedacht, dass es so kommen würde", schrieb Kerry in ihrer Kolumne für das Magazin OK!. Sie sprach von einem Vertrauensbruch und einer wirklich schweren Woche. Zusätzlich musste sie sich Sorgen um ihre Mutter Sue machen, die kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem sie beinahe zweimal gestorben wäre und sich den Rücken gebrochen hatte. "Sie ist jetzt wieder zu Hause, aber sie hat noch immer Blutgerinnsel, mit denen sie leben muss", berichtete die Sängerin weiter.

Trotz aller persönlichen Turbulenzen versucht Kerry, für ihre fünf Kinder da zu sein: Molly, Lilly-Sue, Heidi, Max und DJ. Ihre Mutter wird inzwischen von Pflegekräften betreut, doch Kerry gesteht, dass es schwierig ist, alles unter einen Hut zu bringen. "Es ist so hart, ein Gleichgewicht zu finden, aber ich weiß, dass ich es schaffen kann", teilte sie ihren Fans mit. Bekannt für ihre Offenheit über ihre persönlichen Höhen und Tiefen, konzentriert sich Kerry nun auf ihre Familie und ihre Karriere.

Ryan Mahoney und Kerry Katona

Kerry Katona mit ihrer Tochter Dylan-Jorge