Nach Entzug: Marc Terenzi wagt einen Neuanfang in der Türkei

Marc Terenzi (46) hat nach seinem Entzug in Deutschland ein neues Leben in der Türkei begonnen. Anfang November verließ der Sänger die Bundesrepublik und lebt nun laut Bild bei der Familie seines besten Freundes in der Provinz Ordu am Schwarzen Meer. Dort möchte Marc einen Neuanfang wagen, sich auf seine Gesundheit und Fitness konzentrieren und wieder zu sich selbst finden.

Während seines Aufenthalts in einer Berliner Klinik hat Marc viel über sich gelernt und erkannt, an welchen Verhaltensmustern er arbeiten muss. In der Türkei erhält er Unterstützung von seinem langjährigen Freund Ufuk Cos, einem Fitnesstrainer, den er seit 22 Jahren kennt. "In der Berliner Therapie mit den vielen Gesprächen habe ich viel über mich gelernt", sagte er der Bild und fügte hinzu: "Aber das Körperliche blieb auf der Strecke. Das habe ich jetzt nachgeholt, und diesen Weg will ich weitergehen. Ich bin so ausgeglichen und fit wie schon lange nicht mehr."

Marc wurde als Mitglied der Band Natural bekannt und war von 2004 bis 2010 mit Sarah Connor (44) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Nach turbulenten Jahren und der gescheiterten Verlobung mit Verena Kerth (43) im Juli dieses Jahres konzentriert er sich nun auf sein eigenes Wohlbefinden. Die Zeit in der Türkei nutzt er, um wieder zu sich selbst zu finden und an seiner Zukunft zu arbeiten.

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

Getty Images Musiker Marc Terenzi und Sängerin Sarah Connor

