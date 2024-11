Nanu? Mit dieser Moderatorin ist Claudia Obert befreundet

Claudia Obert (63) ist im Reality-TV vor allem für ihre hemmungslose und ehrliche Art sowie die flapsigen Sprüche bekannt. Die High-Society-Lady ist jedoch sehr eng mit einer Moderatorin befreundet, die so ziemlich das komplette Gegenteil von ihr ausstrahlt: Susanne Daubner (63). Die Sprecherin der Tagesschau und Claudia scheinen sich bereits seit Jahrzehnten zu kennen – und zu mögen. Im Gespräch mit TAG24 plaudert die Unternehmerin einige Details über ihre Freundschaft aus. Dabei beschreibt sie ein typisches Treffen der beiden: "Susanne ist meine Köchin und Nachbarin. Die kann so gut kochen. Ich bringe immer die Getränke und die Blumen mit, und sie kocht."

Laut der 63-Jährigen ist ihre gute Freundin sogar "besser als ein Drei-Sterne-Koch!" Leider seien die privaten Treffen der beiden Fernsehpersönlichkeiten jedoch recht unregelmäßig. Das hat vor allem berufliche Gründe: "Wir haben jetzt länger eine Pause gehabt, weil sie ständig unterwegs ist und ich auch viel zu tun hatte." Trotz der inzwischen eher seltenen Begegnungen hält Claudia große Stücke auf ihre Susanne. Sie schwärmt von ihrer Expertise: "Ich finde es toll, dass ich eine Freundin habe, die so versiert ist im Tagesgeschehen und in der Weltpolitik. [...] Ich schätze sie sehr für Informationen aus erster Hand."

Claudia ist allem Anschein nach aber nicht nur eine wichtige Person im Leben der beliebten Sprecherin, sondern auch für ihre euphorischen Fans. Die Designerin ist nämlich der Ansicht, dass ihr Lebensstil mit dem auffälligen Hang zum Luxus sowie Champagner und mit dem Fokus auf die Freuden des Lebens eine Inspiration sei. Im YouTube-Format "Reality Check" verriet Claudia in diesem Kontext: "Die Leute sprechen mich immer an und sagen: 'Wenn ich mal alt werde, will ich sein wie du'. Da sage ich immer: 'Du musst heute schon so sein wie ich'."

NDR/Thorsten Jander (M) Susanne Daubner, "Tagesschau"-Sprecherin

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Unternehmerin

