Wer versteckt sich hinter dem "The Masked Singer"-Piraten?

Seit dem vergangenen Samstag stehen Freunde des Rätselratens wieder vor einer kniffligen Herausforderung. Denn auch in der neuen Staffel von The Masked Singer versuchen wieder zahlreiche Promis, ihre Identität hinter kreativen Kostümen zu verbergen. In diesem Jahr sorgt unter anderem der geheimnisvolle Pirat für zahlreiche Spekulationen. Mit seiner beeindruckenden Performance von "High Hopes" hinterließ er bei dem Rate-Team und dem Publikum einen bleibenden Eindruck. Doch die entscheidende Frage bleibt: Wer verbirgt sich hinter der Maske des Piraten? Auf dem Instagram-Account der Show sind sich zahlreiche Fans einig: "Ich sage, das ist Wincent Weiss (31)."

Und was vermutete das Rate-Team? Heiko (25) und Roman Lochmann (25) tippten auf den "Bibi & Tina"-Star Emilio Sakraya (28) oder den Schauspieler Edin Hasanović. Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51) hingegen vermuten einen erfahrenen Musiker wie Thomas D. (55) von den Fantastischen Vier oder den Schauspieler Florian David Fitz (50) hinter der Maske.

Am vergangenen Wochenende wurden mehrere Geheimnisse bereits gelüftet. Am Samstag kam heraus, wer sich hinter dem Nashorn-Kostüm versteckte. Es war niemand Geringeres als der ehemalige Handballprofi Pascal Hens (44), der von seinen Fans gern Pommes genannt wird. Einen Tag später durften sich die Zuschauer dann noch einmal über eine Enthüllung freuen. Hinter der Lauch-Maske kam die Moderatorin Madita van Hülsen (43) zum Vorschein.

Joyn/Willi Weber Der Pirat, Kostüm bei "The Masked Singer"

Joyn/Willi Weber Pascal Hens, Sportler

