Jona Steinig befeuert Fremdgeh-Gerüchte um Gerda und Jannik

Vor wenigen Wochen gaben Gerda Lewis (32) und Jannik Kontalis überraschend ihre Trennung bekannt. Seitdem kursieren diverse Untreue-Gerüchte im Netz – die Influencerin selbst befeuerte diese dabei immer wieder und ließ des Öfteren vermuten, dass der Reality-TV-Bekanntheit ihr fremdging. Auf der Beauty-Salon-Eröffnung von Kader Loth (51) hat Promiflash jetzt Jonathan Steinig (29) getroffen und mit ihm über die ehemalige GNTM-Kandidatin geplaudert. "So eine Frau wie Gerda zu betrügen, das ist ja schon sehr, sehr hart, also verstehe ich nicht", äußerte sich der Reality-TV-Star und lässt mit dieser Aussage die Gerüchteküche erneut brodeln.

Jona verrät ebenfalls, dass er sich mit Gerda blendend versteht. Promiflash wollte daher wissen, ob er sich in Zukunft etwas mit der Content-Creatorin vorstellen könnte. "Gerda ist auf jeden Fall eine hübsche Frau und ich weiß nicht, da müsstest du Gerda fragen", zeigte sich der aktuelle Forsthaus Rampensau-Kandidat nicht abgeneigt von dem Gedanken. Außerdem betont er, wie fair er sich in Beziehungen verhält: "Ich bin schon sehr, sehr loyal, auch in der Kennenlernphase."

Ein TikTok-Clip von Gerda ließ vermuten, dass Jannik sie gleich mit zwei Damen betrogen haben soll. Bei den Verdächtigen handelt es sich um die TikTok-Stars Livia&Romina. "Habt ihr mich auch geschmeckt?", kommentierte Gerda ein Video der beiden Influencerinnen. Vermutlich spielte sie mit der Spitze darauf an, dass Jannik von ihrem Bett gleich in das von Romina und Livia gehüpft ist.

Instagram / jonasteinig Jona Steinig im September 2023

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Jannik Kontalis

