Kim Kardashian hat gar keinen Bock mehr auf eine Dauerdiät

Kim Kardashian (44) möchte offenbar wieder zu ihrer früheren, kurvigeren Figur zurückkehren und plant dafür eine Gewichtszunahme. Laut einer Quelle hat sich der Reality-TV-Star entschieden, wieder mehr zu essen, da sie ihre frühere Fülle vermisst. "Kim ist fertig mit ihrer Hungerkur", verrät der Insider gegenüber OK!. Dabei soll Kim angeblich auch die Hilfe eines plastischen Chirurgen in Anspruch nehmen, um sicherzustellen, dass die zusätzlichen Pfunde an den gewünschten Stellen landen.

Die 44-jährige Unternehmerin und vierfache Mutter, die regelmäßig auf Social Media ihre Figur präsentiert, möchte demnach gezielt an Hüften, Brust und Po zunehmen, ohne dass das Gewicht an Taille oder Oberschenkeln ansetzt. Die Quelle plaudert aus, dass Kim über Fetttransfer-Verfahren nachdenkt, bei denen Fett an unerwünschten Stellen abgesaugt und in Bereiche injiziert wird, die sie betonen möchte. "Das ist sehr Sci-Fi, aber das ist heutzutage gar nicht so ungewöhnlich, vor allem nicht in Kims Welt", erklärt der Informant weiter.

Bereits in der Vergangenheit gab es Gerüchte über mögliche Schönheitsoperationen bei Kim. Sie selbst hat Spekulationen um Po-Implantate mehrfach dementiert, gab jedoch zu, Injektionen gegen ihre Schuppenflechte erhalten zu haben. In einem Livestream erklärte sie einmal, dass eine Cortison-Injektion zu einer Delle in ihrem Po führte, was die Gerüchte auslöste. Die Ex von Kanye West (47) ist bekannt dafür, offen über ihre Schönheitsroutine zu sprechen. In einem Interview mit der New York Times sagte sie einmal scherzhaft: "Wenn du mir sagen würdest, ich müsste jeden Tag Kot essen, um jünger auszusehen, würde ich es vielleicht tun. Ich würde es vielleicht wirklich tun."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Urlaub auf den Turks- und Caicoinseln 2024

