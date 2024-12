Nehmen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Stars Nachnamen an?

Bei Hochzeit auf den ersten Blick treffen die Kandidaten zum ersten Mal bei ihrer Hochzeit aufeinander und lernen sich dort kennen. Ihre Trauung ist rechtmäßig – aber wie sieht es eigentlich mit den Nachnamen aus? In ihrer Instagram-Story wird Kandidat Christian gefragt, wie es mit der Namenswahl bei ihm abgelaufen ist. "Wir haben jeweils unsere Namen behalten. Wenn man jemanden heiratet, den man nicht kennt, ist das auch ganz vernünftig. Den anderen Nachnamen hätten wir vorher auch nicht erfahren", führt der Banker daraufhin aus.

Christian heiratete in der aktuellen Staffel der Kuppelshow die Yogalehrerin Emma. Vom ersten Augenblick an war der Gelsenkirchener total geflasht. Ein Fan fragt ihn in dem Q&A nämlich, was seine erste Reaktion war, als er seine künftige Braut gesehen hat. "Kurz und knapp: Wow! Da habe ich auch gerade eben die Tränen zurückhalten können", schwärmt er in seiner Story.

Während der Hochzeitsreise, die für Emma und Christian nach Sri Lanka ging, kommt es allerdings zu ersten Reibereien zwischen den frisch gebackenen Eheleuten. Der Grund: Emma hatte das Gefühl, dass sie nicht Christians Typ ist und er sie nicht begehrt. Das wiederum verletzte den 31-Jährigen, da er Emma sehr wohl toll fand und traurig war, dass sie das nicht gespürt hat. "Mich trifft das so, dass das bei dir nicht ankommt und nur diese Negativaspekte da sind. Du denkst, ich würde dich überhaupt nicht anziehend finden – was überhaupt nicht der Fall ist", erklärte Christian unter Tränen. Schließlich konnten sich die beiden aber wieder zusammenraufen.

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Christian und Emma, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / christian.hadeb Christian und Emma bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"-Hochzeit

Anzeige Anzeige