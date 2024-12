Robbie Williams entfacht neuen Streit mit den Oasis-Brüdern

Robbie Williams (50) ist bekannt für seine scharfe Zunge – und bei der Premiere seines Biopics "Better Man" teilte er erneut kräftig aus. Im Gespräch mit The Mirror ließ es sich der Popstar nicht nehmen, über das kontrovers diskutierte Preismodell der Gallagher-Brüder zu witzeln: "Ich bin nächstes Jahr auf Tour – ich hätte auch dynamische Preise machen sollen. Ich hätte verdammt noch mal darüber nachgedacht … zum Glück waren die beiden zuerst dran!" Mit seiner ironischen Bemerkung spielte der ehemalige Take That-Star auf die hitzige Debatte um exorbitant hohe Ticketpreise an, die kürzlich für einen Aufschrei unter Oasis-Fans sorgten.

Obwohl Oasis betonen, dass sie nichts mit den Ticketpreisen zu tun hatten und Ticketmaster allein dafür verantwortlich sei, scheint Robbie daran so seine Zweifel zu haben. Er imitierte im starken Manchester-Dialekt der beiden, "Oh, wir hätten das nie gemacht!" – und legte damit nach. Die Rivalität zwischen dem "Angels"-Interpreten und den Gallagher-Brüdern hat eine lange Geschichte. Bereits bei den Brit Awards im Jahr 2000 spitzte sich der Konflikt zu, als Noel (57) Robbie als "diesen fetten Tänzer von Take That" bezeichnete. Seitdem sind Sticheleien unter den Briten keine Seltenheit.

Robbies Film "Better Man", der am 26. Dezember in die Kinos kommt, beleuchtet seinen Aufstieg, seine Krisen und sein Comeback. Unter der Regie von Michael Gracey ("The Greatest Showman") wird der Sänger dabei auf ungewöhnliche Weise dargestellt: Schauspieler Jonno Davies schlüpft gemeinsam mit einem CGI-Affen in die Rolle des 50-Jährigen. Die eindrucksvollen Szenen bilden nicht nur Robbies Erfolgsgeschichte, sondern auch seine persönlichen Kämpfe ab – und werden stets von seinem typischen Humor begleitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams und Ayda Field bei der Premiere zu "Better Man", November 2024

Anzeige Anzeige