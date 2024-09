Oasis-Tickets zu teuer? So frech kontert Liam Gallagher Fans

Für Sommer 2025 plant die britische Band Oasis ein großes Bühnen-Comeback. Die Ankündigung der Tour löste einen regelrechten Kaufrausch aus. Laut den Fans der Musiker sind die Ticketpreise allerdings viel zu hoch. "Ich hätte nicht erwartet, dass sie die Fans so sehr abzocken, wie sie es getan haben. Es ist wirklich eine Schande", lautet einer der kritischen Kommentare auf X. Auf diesen reagiert Liam Gallagher (51) nun höchstpersönlich – und fasst seine Community nicht gerade mit Samthandschuhen an. "Halt die Klappe", wettert der Sänger zurück.

Aufgrund der hohen Nachfrage und wegen technischer Schwierigkeiten schafften es zahlreiche Anhänger zunächst nicht, Tickets zu ergattern – und hätten schließlich tief in die Tasche greifen müssen. Wegen des dynamischen Preissystems kosteten einige Karten nämlich bis zu 421 Euro, obwohl der ursprüngliche Preis bei 175 Euro lag. "Wer, der noch bei klarem Verstand ist, würde diese Oasis-Ticketpreise bezahlen?", ärgerte sich ein Fan auf der Social-Media-Plattform. Ein weiterer User schloss sich schimpfend an: "Die Oasis-Ticketpreise sind eine einzige Schande. Geringverdiener, Studenten und so weiter werden zunehmend von Livekonzerten mit großen Namen ausgeschlossen."

Interessanterweise erinnert sich die Fangemeinde noch gut an Liams Empörung über hohe Ticketpreise im Jahr 2017, als sein älterer Bruder Noel (57) während ihrer erbitterten Fehde allein auf Tour gegangen war. Damals verurteilte Liam ihn hart für die steigenden Ticketpreise und schimpfte im Netz wild drauflos: "314 Euro, um [ihn] in den USA zu sehen? Was für ein Arschl*ch!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Band Oasis im Jahr 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Noel Gallagher, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Liam sich gegen die Kritik wehrt? Ich finde, das geht gar nicht, das ist die falsche Art und Weise. Ich finde es gut, dass er sich das nicht einfach so gefallen lässt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de