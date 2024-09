Nach Überdosis: Lottie Moss warnt eindringlich vor Ozempic

Lottie Moss (26) machte eine erschreckende Erfahrung mit dem Gewichtsverlustmedikament Ozempic. Aufgrund von Unzufriedenheit mit ihrem Gewicht entschied sich die Schwester von Kate Moss (50), das Medikament einzunehmen, wozu sie durch eine Freundin Zugang erhalten habe. Durch eine Überdosis habe das Model jedoch heftige Nebenwirkungen erlitten, die in einem Anfall und einem Krankenhausaufenthalt resultierten. "Ich würde lieber sterben, als es wieder zu nehmen", äußert sich Lottie nun in ihrem Podcast "Dream on" und warnt eindringlich vor den Gefahren des Medikaments. Die Beauty erklärt, dass die Menge, die sie zu sich genommen habe, für jemanden bestimmt gewesen sei, der mindestens 100 Kilogramm wiegt, während sie selbst zu dem Zeitpunkt knapp 60 Kilo gewogen habe.

"Am Ende des Tages ist es noch immer ein Medikament, das für Menschen gedacht ist, die aufgrund von starkem Übergewicht abnehmen müssen", klärt Lottie weiter auf. Für sie sei die Einnahme allerdings das "unheimlichste" gewesen, was sie jemals durchgemacht habe. Die Blondine fügt hinzu: "Das ist eine Warnung an alle. Bitte, falls ihr daran denkt, es zu nehmen, macht es nicht. Das ist es einfach nicht wert." Zu den Nebenwirkungen, die Lottie erlitten habe, gehören starke Dehydrierung, eine dramatische Gewichtsabnahme, Krämpfe sowie Übelkeit.

Lottie Moss kennt die Schattenseiten der Modewelt und des Lebens in der Öffentlichkeit nur zu gut und hat in der Vergangenheit bereits offen über ihre Zeit in der "toxischen" Fashion-Industrie und ihre Suchtprobleme gesprochen. Von klein auf habe sie das Gefühl gehabt, ständig bloß im Schatten ihrer berühmten Schwester Kate Moss zu stehen. Lottie sei früher häufig Opfer von Kritik bezüglich ihrer Figur geworden. Sie sei "dankbar" dafür, zu dieser Zeit keine Essstörung entwickelt zu haben, wie Daily Mail berichtet.

Getty Images Lottie Moss, Model

Getty Images Lottie und Kate Moss, Februar 2014

