Robbie Williams teilt Geschichte über Abtreibung seiner Ex

Sänger Robbie Williams (50) hat in seinem neuen Biopic "Better Man" ein lange gehütetes Geheimnis aus seiner Vergangenheit enthüllt. In dem Film berichtet er von seiner intensiven Beziehung mit der Sängerin Nicole Appleton (49) von der Band All Saints Ende der 90er Jahre. Die beiden hatten sich 1997 hinter der Bühne von "Top of the Pops" kennengelernt und verliebten sich schnell ineinander. Als Nicole kurz darauf schwanger wurde, hofften sie auf ein gemeinsames Kind. Doch nach Druck von Nicoles Plattenfirma entschied sie sich trotz Kinderwunsch für eine Abtreibung, was letztlich zum Ende ihrer Beziehung führte.

Im Film wird eine bewegende Szene gezeigt, in der Robbie liebevoll Nicoles Bauch berührt und sagt: "Dieses Baby rettet mein Leben." Diese Worte verdeutlichen, wie sehr er sich auf die Vaterschaft freute. Die Entscheidung zur Abtreibung belastete beide zutiefst. Robbie und Nicole haben gemeinsam das Drehbuch für den Film abgesegnet, um diese schmerzvolle Geschichte zu teilen. Bei der Premiere in London widmete Robbie ihr eine emotionale Performance seines Hits "She's The One" und sagte laut The Sun: "Ein Applaus für Nicole Appleton. Sie musste unser Kind abtreiben. Das ist hart und provozierend. Die Sache mit Nic ist für mich der schwierigste Teil des Films."

Robbie, der inzwischen mit der Schauspielerin Ayda Field (45) verheiratet ist und vier Kinder hat, reflektiert heute offen über seine Fehler in der Vergangenheit. Er gibt zu, dass er damals nicht der Partner für Nicole sein konnte, den sie verdient hätte, und empfindet große Reue. Nicole fand nach der Trennung mit dem Oasis-Frontmann Liam Gallagher (52) erneut die Liebe und bekam mit ihm einen Sohn. Obwohl auch diese Beziehung später endete, ist sie heute glücklich mit Stephen Haines verheiratet und Mutter einer Tochter.

Getty Images / Unique Nicole, Getty Images / John Phillips Collage: Robbie Williams und Nicole Appleton

Instagram / aydafieldwilliams Ayda Field und Robbie Williams, Ehepartner

