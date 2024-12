"Ziemlich speziell": So dekoriert Victoria Beckham zum Fest

Modeschöpferin Victoria Beckham (50) hat in London mit einer festlichen Cocktailparty das zehnjährige Bestehen ihres Flagship-Stores gefeiert. Victoria, die durch ihre Zeit als Popstar mit den Spice Girls weltberühmt wurde, ist dafür bekannt, hohe Ansprüche zu haben – sowohl in ihrem Berufsleben als auch privat. Beim Thema Weihnachtsdekoration zeigt sie sich ebenso detailverliebt: "Ich bin ziemlich ... speziell ... was Dekorationen angeht", verriet sie nun im Interview mit Vogue. Anstatt auf üppigen Schmuck zu setzen, bevorzuge sie schlichte Eleganz mit Teelichtern auf den Olivenbäumen vor dem Haus und einem einfach geschmückten Weihnachtsbaum mit Lichtern. "Nichts zu Kompliziertes", betonte sie. Zusammen mit Ehemann David Beckham (49), mit dem sie vier Kinder hat, plane die Designerin, die Feiertage im Kreise der Familie zu verbringen.

Das Event, auf dem sie mit dem Modemagazin über Festtagspläne und Neujahrsvorsätze sprach, fand in ihrem gerade erst schick renovierten Geschäft in der Dover Street statt, dessen Umgestaltung von ihrer bevorzugten Innenarchitektin Rose Uniacke geleitet wurde. Unter den Gästen waren unter anderem die Regisseurin Greta Gerwig (41) und die Direktorin der Tate Gallery, Maria Balshaw, die bei rauchigen Zimt-Margaritas die stilvolle Atmosphäre à la Victoria genossen. Die Ehefrau von David Beckham nutzte die Gelegenheit, um zu verkünden, dass sie viele Träume und Ziele für das kommende Jahr habe, und zeigte sich bereits in festlicher Stimmung.

Mit einem ebenso großen Fest wie zu ihrem 50. Geburtstag im April lässt die Designerin das Jahr nun ausklingen. Im Gespräch mit Vogue sprach Victoria außerdem über ihre Karriere, den Erfolg ihrer verschiedenen Geschäftszweige und ihre Zukunft. Sie betonte, dass sie nun wirklich aufs Gaspedal drücken wolle, um etwas Bedeutendes zu erreichen. "Ich sage immer: 'Träume groß ... und dann träume noch größer“, äußerte sie gegenüber dem Magazin.

Anzeige Anzeige

BFA / ActionPress Romeo Beckham, Victoria Beckham und David Beckham

Anzeige Anzeige

BFA / ActionPress Nina Dobrev und Victoria Beckham

Anzeige Anzeige