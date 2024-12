Ashley Tisdale schlüpft mit Tochter in "Wicked"-Kostüme

Ashley Tisdale (39) und ihre Tochter Jupiter verzaubern ihre Fans! In Elphaba-Kostümen sangen sie gemeinsam "Defying Gravity" – ein Song aus dem "Wicked"-Musical. Am Mittwoch teilte die 38-jährige Schauspielerin ein Video auf ihrem TikTok-Account, in dem sie und die dreijährige Jupiter sich gegenüberstehen und voller Begeisterung singen – grün bemalte Gesichter inklusive. Zum Video schrieb Ashley: "Wir die ganze Woche." Und fügte in der Bildunterschrift hinzu: "@Wicked Movie Soundtrack in Dauerschleife".

Die Fans des Mutter-Tochter-Duos sind begeistert und freuen sich über die süßen Aufnahmen. Ashley, die mit ihrem Ehemann Christopher French (42) neben Jupiter auch die 2 Monate alte Emerson hat, zeigt damit erneut, wie musikalisch ihre Familie ist. In einem Interview mit People sprach sie kürzlich darüber, wie ihr Leben als zweifache Mama so aussieht. "Es ist ziemlich wild, aber es macht so viel Spaß", erzählte sie. "Es fühlt sich an, als wäre das Baby schon die ganze Zeit hier gewesen, es ist einfach großartig." Sie fügte hinzu, dass Emerson "im Grunde eine Kopie von Jupiter" sei.

Die ehemalige "High School Musical"-Darstellerin schwärmte auch davon, wie sehr Jupiter ihre Rolle als große Schwester genießt. "Sie ist so eine gute große Schwester. Sie sitzt einfach da und will ihre kleine Schwester halten und mit ihr spielen. Sie ist so liebevoll", sagte Ashley. Im Oktober besuchten Ashley und ihre Dreijährige sogar gemeinsam ein Konzert von Taylor Swifts (34) "Eras Tour" – Jupiters erstes Konzert überhaupt. Stolz teilte Ashley auf Instagram einige Videos, die ihre Tochter beim Mitsingen und Tanzen zeigen. Privat genießt Ashley das Familienleben in vollen Zügen und teilt gern besondere Momente mit ihren Fans.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale und Christopher French mit ihren Töchtern Jupiter und Emerson

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

