Ethan Slater soll sich um Ariana Grandes Gesundheit sorgen

Ariana Grande (31) sieht sich derzeit großer Kritik wegen ihrer Figur ausgesetzt. Die Sängerin soll augenscheinlich zu viel abgenommen haben. Besonders auffällig erschien es den Fans bei der Premiere des Wicked-Films in Los Angeles. Eine Quelle stellte gegenüber der Daily Mail die Frage, wieso der Fokus so sehr auf ihrem neuen Film liege und nicht auf ihrem Gewicht. Laut dem Insider soll sich auch ihr Freund und Co-Star Ethan Slater (32) sehr um sie sorgen: "Ethan ist besorgt um sie, fühlt sich aber hilflos."

Viele Ari-Fans glauben, dass sowohl ihre Scheidung als auch der "Wicked"-Dreh sie zu sehr gefordert haben könnten. "Niemand ist immun gegen die psychische Belastung einer Scheidung und 24/7 im Rampenlicht zu stehen", schreibt ein Nutzer auf X. "Ich würde sagen, dass der verrückte Marketing-Zeitplan nicht hilfreich ist. Der Jetlag und die ständigen Reisen und Werbemaßnahmen sind hart", betont ein Kommentar. Andere meinen, dass es nur ihr Make-up sei, das sie etwas "ungesünder" aussehen lasse. Der Experte Dr. Dennis Schimpf erklärte dem Medium, dass Ariana vielleicht ein hohes Risiko für einen Proteinmangel habe. Das könnte unter anderem an ihrer veganen Ernährung liegen, für ihn sei es "Veganismus im Endstadium."

Tatsächlich äußerte sich die Sängerin gegenüber der New York Times dazu, wie hart die Dreharbeiten gewesen seien. "Wir hatten uns bis auf die Knochen verausgabt. Ich war wirklich dankbar", sagte sie. Ariana und Cynthia Erivo (37) erkrankten am Set an Covid und freuten sich außerdem über eine Drehpause wegen eines Streiks. Insgesamt ist Ariana überhaupt kein Fan von den ganzen Kommentaren zu ihrer Figur. Noch im vergangenen Jahr postete sie zu dem Thema ein dreiminütiges TikTok-Video, in dem sie ihr Gewicht anhand von Bildern über die Jahre verglichen hatte. "Menschen sollten freundlicher und vorsichtiger den Körper von anderen Menschen kommentieren", betonte die Schauspielerin.

