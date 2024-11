Jude Law verrät sein Geheimnis für eine glückliche Ehe

Jude Law (51) hat seltene Einblicke in seine Ehe mit seiner Frau Phillipa Coan gegeben. In einem neuen Interview mit dem Magazin GQ sprach der 51-jährige Schauspieler über die "sehr gesunde Beziehung" zu der 38-jährigen Psychologin. Er erzählte, dass sie viel darüber reden, wie sie sich fühlen, und über ihre Beziehungen zu Freunden und Familienmitgliedern. "Phil hat eine wunderbare Perspektive auf all das", sagte Jude und betonte, wie wichtig ihm diese offene Kommunikation sei.

Auf die Frage, ob ihn seine Ehe zu mutigeren Entscheidungen in seiner Karriere bewegt habe, antwortete Jude: "Ja, ich denke schon. Man sollte in mittlerem Alter anfangen zu reflektieren. Welche Muster habe ich geschaffen? Welche Beziehungen habe ich? Warum habe ich sie so gestaltet? Was empfinde ich dabei?" Das Paar lernte sich 2015 über gemeinsame Freunde kennen und heiratete am 30. April 2019 überraschend in der Old Marylebone Town Hall in London. Phillipa trug ein kurzes cremefarbenes Rüschenkleid, während Jude einen marineblauen Cordanzug wählte.

Gemeinsam haben Jude und Phillipa zwei Kinder, die in den Jahren 2020 und 2023 geboren wurden. "Es ist wirklich wunderbar", schwärmte der Schauspieler nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Jude ist bereits Vater von fünf weiteren Kindern aus früheren Beziehungen. Jude scheint nun in Phillipa Coan eine Partnerin für sich gefunden zu haben, die mit ihm gut harmoniert. Früher soll der Schauspieler im Gegensatz dazu mit Sienna Miller (42) eine äußerst chaotische Beziehung gehabt haben.

Getty Images Jude Law und Phillippa Coan, Juli 2016

AMA / MEGA Phillipa Coan und Jude Law in Venedig im Januar 2019

