Nächster Kandidat: Zieht Sam Dylan ins Dschungelcamp 2025?

Bald heißt es endlich wieder "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" – doch welche Stars wagen sich 2025 ins Dschungelabenteuer? Wie Bild erfahren haben will, soll Sam Dylan (33) im Januar ins Camp ziehen! Der 33-Jährige hat bereits viel Erfahrung im Reality-TV. Erst vor wenigen Wochen konnte er mit seinem Partner Rafi Rachek (34) Das Sommerhaus der Stars gewinnen. Ob Sams nächste Reise aber tatsächlich in den australischen Busch geht, bleibt abzuwarten. Bisher hat er die Spekulationen noch nicht selbst bestätigt. Eine RTL-Sprecherin wollte sich dazu auch nicht äußern.

Am 21. Januar geht die beliebte Realityshow in die nächste Runde. Offiziell bestätigt wurden bisher noch keine der Teilnehmer. Laut Informationen der Zeitung sollen aber ein paar sehr bekannte Persönlichkeiten dabei sein: So wird über Lilly Becker (48) und Anna-Carina Woitschack (32) gemunkelt. Auch GZSZ-Star Timur Ülker (35) soll unter den Teilnehmern sein, ebenso wie Yeliz Koc (31). Die Ex-Promi Big Brother-Gewinnerin hat auch bereits reichlich Erfahrung in Reality-Formaten.

Bekannt wurde Sam durch seine Teilnahme an der Dating-Show Prince Charming, wo er um das Herz von Nicolas Puschmann (33) kämpfte. Obwohl er die Sendung vorzeitig verließ, startete er danach eine steile Karriere im Reality-TV. Bei "Promi Big Brother" 2022 zog er ins Finale ein und zeigte dort vollen Einsatz. Auch in Formaten wie Forsthaus Rampensau bewies er seinen Kampfgeist und schaffte es bis ins Halbfinale. Bleibt abzuwarten, wie er sich im Dschungelcamp schlagen wird – sollte er tatsächlich mit dabei sein.

Sam Dylan im Sommerhaus

Sam Dylan, Influencer

