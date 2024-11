Nach Lilly Becker: Diese Promi-Ex geht ins Dschungelcamp

So langsam füllt sich wohl das Dschungelcamp! Nach und nach werden die ersten Kandidaten geleakt – offiziell bestätigt ist davon bisher noch keiner. Doch auf Lilly Becker (48) soll nun noch eine prominente Ex-Frau folgen: Anna-Carina Woitschack (32). Wie Bild berichtet, soll die Ex von Stefan Mross (49) im Januar in den australischen Urwald ziehen. Ob sie dort über ihren ehemaligen Gatten sprechen wird?

Der Moderator hat sicherlich schon ein wenig weiche Knie, denn die Beziehung zu seiner Carina ist damals nicht gerade harmonisch beendet worden. Den genauen Trennungsgrund behalten beide bis heute aber für sich. Nur so viel ließ Carina damals durchblicken: "Die Trennung war eine kraftraubende und längere Phase, was nach einer so langen Beziehung normal ist. Ich war traurig in dieser Situation, und mir ging es nicht gut." Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" will die Sängerin laut des Onlinemagazins aber über das Ehe-Aus und die Gründe auspacken.

Ein paar offene Ohren wird sie am Lagerfeuer Down Under sicherlich finden. Denn neben ihr und Lilly sollen auch Ex-GZSZ-Star Nina Bott (46), Schauspieler Timur Ülker (35) und Reality-TV-Star Yeliz Koc (31) mit von der Partie sein. Außerdem sollen noch Unter Uns-Star Lars Steinhöfe (38)l und der Ex-Prince Charming-Sieger Lars Tönsfeuerborn (34) mit dabei sein. Am 24. Januar geht es dann endlich wieder los, wenn Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) den berühmten Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" schreien.

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack bei "Die Verräter" 2023

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Mai 2024

