Schwangere Gisele Bündchen knutscht mit Joaquim im Urlaub

Gisele Bündchen (44) schwebt auf Wolke sieben! Das schwangere Model gönnt sich gerade eine kleine Auszeit in Costa Rica. Mit von der Partie ist auch ihr Partner Joaquim Valente (35), mit dem sie dort einen romantischen Spaziergang am Strand genießt. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, schlendern die zwei ganz entspannt und händchenhaltend am Meer entlang, genießen die Sonne und schmiegen sich aneinander. Das Paar wirkt total glücklich – und tauscht auch ein paar Küsse aus!

Die 44-Jährige zeigt bei ihrem Ausflug auch stolz ihren Babybauch: In einem durchsichtigen, weißen Spitzenshirt, unter dem sie einen schwarzen Bikini trug, ließ sich die kleine Wölbung schon gut erkennen. Costa Rica ist ein besonderer Ort für Gisele – sie besitzt dort ein Haus, in dem sie auch viel Zeit mit ihrem Ex-Mann Tom Brady (47) verbracht hat. Mit ihrem neuen Freund Joaquim scheint sie dort nun neue Erinnerungen schaffen zu wollen.

Gisele und Tom hatten sich nach über 13 Jahren 2022 scheiden lassen. Dass die gebürtige Brasilianerin nun wieder in einer Beziehung ist und sogar ein Kind erwartet, lässt den NFL-Star nicht kalt. "Tom wusste, dass es zwischen Gisele und Joaquim ernst war, aber er hätte nie gedacht, dass sie gemeinsam eine Familie gründen würden. [...] Als Gisele ihm die Nachricht überbrachte, war er, gelinde gesagt, fassungslos", verriet ein Insider gegenüber Page Six. Er selbst will aktuell keine neue Partnerschaft eingehen, sondern sich auf seine Karriere und die Kids konzentrieren.

Getty Images Gisele Bündchen im April 2024

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

