Gisele Bündchen betont ihren Babybauch im lässigen Look

Gisele Bündchen (44) zeigt ganz stolz, dass sie ein Kind unter ihrem Herzen trägt. Das bekannte Supermodel befand sich am Mittwoch in Miami auf ihrem täglichen Weg ins Fitnessstudio. Dabei präsentierte sie stolz ihren wachsenden Babybauch in einem lässigen Sportoutfit. Vor allem das enge Top betonte ihre anderen Umstände, wie die Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen. Somit wird deutlich, dass Gisele ihren Babybauch nicht länger versteckt. Für die Brasilianerin ist es bereits das dritte Baby. Für sie und ihren Partner Joaquim Valente (35) ist es allerdings das erste gemeinsame Kind.

Gisele und Joaqium sollen sich sehr auf ihren Nachwuchs freuen. Allerdings sei die Schwangerschaft des ehemaligen Victoria's Secret-Engels nicht geplant gewesen. "Gisele und Joaquim hatten nicht vor, ein gemeinsames Kind zu bekommen. Das war unerwartet", berichtete eine Quelle dem Magazin im vergangenen Monat. Wegen der unerwarteten Neuigkeiten sei das Paar ganz aus dem Häuschen gewesen, allen voran der Fitnesstrainer habe sich auf dieses neue Kapitel gefreut. "Joaquim hat sich immer eine Familie gewünscht, also ist sie [Gisele] glücklich, ihm das geben zu können", erklärte der Insider weiter.

Gisele und Joaquim begannen, sich im vergangenen Sommer zu daten. Seither sollen die Unternehmerin und der Sportexperte unzertrennlich sein. Zuvor war das Model 13 Jahre lang mit Tom Brady (47) verheiratet. Mit ihm bekam sie zwei Kinder – Sohn Benjamin und Tochter Vivian. Über die Nachricht, dass Gisele schwanger ist, soll der einstige NFL-Quarterback regelrecht schockiert gewesen sein. Tom habe "erst vor Kurzem herausgefunden, dass Gisele schwanger ist", gab ein Informant gegenüber Page Six im Oktober preis. Der mehrfache Super Bowl-Gewinner und seine Ex-Frau reden angeblich nur noch miteinander, wenn es nötig ist.

Backgrid/MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im Juni 2024

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019

