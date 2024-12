Aaron Taylor-Johnson flasht mit "Kraven the Hunter"-Rolle

Ein neuer Schurke betritt die Bühne des Spider-Man-Universums: In "Kraven the Hunter" verkörpert Aaron Taylor-Johnson (34) den ikonischen Marvel-Bösewicht Sergei Kravinoff, besser bekannt als Kraven. Der Film startet am Donnerstag, dem 12. Dezember, in den deutschen Kinos und einen Tag später in den USA. Die ersten acht Minuten des Films liegen bereits Daily Mail vor – und sorgen für große Vorfreude unter den Fans. An der Seite von Aaron ist auch Russell Crowe (60) zu sehen, der Kravens Vater Nikolai Kravinoff spielt.

Die Handlung dreht sich um die komplexe Beziehung zwischen Kraven und seinem rücksichtslosen Vater – und diese führt ihn auf einen erbitterten Rachefeldzug. In den ersten Szenen gibt sich Sergei als russischer Häftling aus, um Zugang zu einem berüchtigten Bandenführer zu erhalten. Diese Sequenzen sind vollständig in russischer Sprache gehalten, wobei Aaron mit fließender Aussprache und intensivem Spiel beeindruckt. Neben Aaron und Russell gehören auch Ariana DeBose (33) als Calypso, Fred Hechinger als Chameleon, Alessandro Nivola als Rhino und Christopher Abbott (38) als Foreigner zum hochkarätigen Cast.

Auch abseits der Leinwand sorgt Aaron, der bereits in Filmen wie "Kick-Ass" und "Avengers: Age of Ultron" sein vielfältiges Talent gezeigt hat, für Schlagzeilen. Es wird spekuliert, dass er als nächster James Bond gehandelt wird. In einem Interview mit der Zeitschrift Esquire äußerte er sich dazu jedoch zurückhaltend: "Ich fokussiere mich auf die Dinge, die ich jetzt in meinen Händen halten kann. Was gerade vor mir liegt." Mit "Kraven the Hunter" scheint Aaron nun ein weiteres Kapitel in seiner erfolgreichen Karriere aufzuschlagen, und Fans dürfen gespannt sein, wie er die komplexe Figur des Kraven zum Leben erweckt.

Getty Images Aaron Taylor-Johnson auf der Weltpremiere von "Nosferatu" in Berlin, Dezember 2024

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei den MTV EMAs, November 2024

