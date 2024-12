Darum fällt "In aller Freundschaft" diese Woche im TV aus

Die beliebte Fernsehserie In aller Freundschaft wird am Dienstag, dem 3. Dezember, nicht wie gewohnt im Programm der ARD zu sehen sein. Grund dafür ist die Übertragung des DFB-Pokal-Achtelfinales, in dem der FC Bayern München auf Bayer Leverkusen trifft. Für die Begegnung der beiden Top-Mannschaften muss die Kultsendung vorerst ausfallen, denn die Vorberichterstattung beginnt schon um 20:15 Uhr. Um 20:45 Uhr fällt dann der Anpfiff zum spannenden Pokalspiel im Rahmen der Sportschau.

Für Fans von "In aller Freundschaft" bedeutet das zum Glück nur eine kurze Unterbrechung: Schon in der kommenden Woche geht es mit einer neuen Episode namens "Liebe lässt sich nicht versichern" weiter. Zur gewohnten Sendezeit um 21 Uhr wird sie im Fernsehen ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, hat die Möglichkeit, vorab einen Blick in die ARD-Mediathek zu werfen. Dort wird die Folge 1074 eine Woche früher verfügbar sein, sodass Zuschauer sie flexibel nach ihren eigenen Zeitplänen anschauen können.

"In aller Freundschaft" begeistert seit über zwei Jahrzehnten ein Millionenpublikum und erzählt berührende Geschichten aus dem Klinikalltag. Die Serie begleitet das Personal des fiktiven Krankenhauses in Leipzig und gewährt tiefe Einblicke in das Leben der Ärzte und Schwestern. Die zeitweilige Verschiebung der Sendung könnte für manche Fans Anlass sein, die Entwicklung der Charaktere Revue passieren zu lassen oder sich umso mehr auf die kommenden Ereignisse in der Serie zu freuen.

MDR / Saxonia / Sebastian Kiss Annett Renneberg und Thomas Rühmann, "In aller Freundschaft"-Darsteller

ARD / Saxonia Media / Markus Nass "In aller Freundschaft"-Ärzteteam der Sachsenklinik

